SON dönemde ABD'deki küreselci-ulusalcı çatışmasının en güzel örneklerini dünyaya Elon Musk sunuyor.



Siyonist İsrail'in kurucusu küresel sermayenin tetikçilerine aleni şekilde saldıran bir Elon Musk var ortada. Kavganın geldiği boyuta uzanmadan önce haydi gelin biraz sörf yapalım.



Magneto, 1963 yılında Yahudi çizgi romancı Stan Lee tarafından tanıtılan kurgusal bir çizgi roman karakteridir.



Hikayesi 1980'lerde, İsrail'in kuruluşundan önce Siyonist paramiliter grup Irgun'a başkanlık eden ve ailesi Holokost'ta öldürülen eski İsrail Başbakanı Menachem Begin'in yolculuğundan ilham aldığını söyleyen yazar Chris Claremont tarafından genişletildi.



Magneto, güçlü bir mutanttır. Marvel dünyasında bu, onun özel bir X geni sayesinde insanüstü güçlere sahip biri olduğu anlamına gelir.



Magneto'nun süper gücü, manyetik alanları üretebilmek ve kontrol edebilmektir.



Holokost'tan kurtulan Magneto, mutantların ve insanların barış içinde bir arada yaşayabileceğine inanmıyor ve mutantları her ne pahasına olursa olsun aklınca zulümden korumaya çalışıyor.



İnsanlardan ise nefret ediyor.



X'in sahibi Elon Musk, küresel sermaye tetikçisi Soros'u X geni sayesinde süper güçlere sahip süper kötü karakteri temsil eden mutant Magneto'ya benzetti.



"Soros insanlıktan nefret ediyor" diyerek hem de.



Küresel sermayenin ABD'deki medyası hemen ayağa kalktı.



Küresel sermayenin iktidara taşıdığı Biden'ın, ABD'de en büyük ödül olan Başkanlık Onur Ödülü verdiği Soros'a sahip çıkarken, Elon Musk'a yaylım ateşi açtılar.



"Soros'u bir öcü olarak göstermek ya da onu Yahudi zenginliği, kontrolü ve gücü için bir sembol olarak kullanmak yine tesadüf değil. Bu klasik komplo teorileri binlerce yıldır Yahudilere karşı kullanılıyor.

Musk'ın sözleri, komploları yaydıkları ve Yahudilere karşı nefret besleyen bireylerin duygularını güçlendirebilecekleri için tehlikelidir" diye yazarak Elon Musk'ı yerden yere vurdular.



"Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Pazartesi gecesi geç saatlerde Twitter'da Macaristan doğumlu Holokost'tan kurtulan Yahudi George Soros'a saldırdı" diye başlıklar attılar.



"Milyarder hayırsever Soros'un X-Men çizgi romanlarında insanlara karşı nefret besleyen ve mutantları ne pahasına olursa olsun koruyan mutant anti-kahraman Magneto'ya bezediğini söyleyerek Elon Musk ne yapmak istiyor?" diyerek karşı hücuma geçtiler.



Hayırsever işadamı diye savundukları Soros, Ukrayna'dan tutun Gürcistan'a kadar bir çok ülkede halkı nasıl sokağa dökerek seçilmiş başkanlara darbe yaptığını ballandırarak anlatıyordu.



İşin bu tarafına hiç gelmediler. Türkiye'deki Gezi olaylarını da finanse eden Soros'un twitter'da hissesi vardı. Elon Musk satın alır almaz hisselerini satarak kaçtı.



ABD'de fırtına öncesi bir sessizlik var.



Ve sanki birden çok güçlü olaylar yaşayacağız havası hakim. Perde arkasından şimdilik sessiz ama güçlü bir kavganın ayak sesleri geliyor.



Küreselcilerin medyası "Trump'ın sağ kolu Musk'ın Twitter'ı devralmasından kısa bir süre sonra platform, nefret söylemi nedeniyle askıya alınan Kanye West'i ve Yahudi karşıtı görüşleriyle tanınan diğer önde gelen kişileri eski durumuna getirdi.



Geçen Ekim ayında, artık Ye olarak da bilinen West, sosyal medya hesaplarında kötü şöhretli Yahudi karşıtı kinayeler yayınladı" diye yazarak Musk'ı

hedef gösterdiler. Hatta daha da ileri gittiler.



Fox News sunucusu Tucker Carlson ile Yahudi karşıtı komplo teorilerini paylaştığını ve daha sonra Twitter'da Yahudilere karşı şiddet tehdidinde bulunduğunu öne sürdüler.



Musk'ı "Zaten Yahudi karşıtı komplolar tasarlayan ve bunun sonucunda Soros'a ve Yahudi topluluklarına saldırmaya çalışan aşırılık yanlılarını cesaretlendirecektir." diyerek suçladılar.



Ve derken bir baktık önceki gün Elon Musk tetikçi Soros ile kavgasını Avrupa'ya taşıdı. "Küçük adam" diyerek dalga geçtiği Polonya Dışişleri Bakanı'na bir saldırı daha gerçekleştirdi.



"O Soros'un bir kuklasıdır" diyerek hem de.



Küreselcilerin tetikçisi Soros ise kendisine saldıran Musk'a cevap vermek yerine, twitter'da öldüğüne dair çıkan dedikodulara "Hayattayım" diye cevap vermekle yetiniyor.



Bu cevapların altına takipçilerden binlerce "Bir an önce geber" diye mesajlar yazılıyor.



ABD'deki derin çatışma ve kavgayı en güzel SpaceX ve X'in sahibi Musk üzerinden X-Men'in Magnetosu Soros'a atılan yumrukları takip ederek fark edebiliriz.



Çok ilginç günler yaşayacağız.