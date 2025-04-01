Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Özellikle Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın 70 km/saat hızına ulaşabileceği, bazı bölgelerde ise sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 06:51