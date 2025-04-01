Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya... 

Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya... 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Özellikle Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın 70 km/saat hızına ulaşabileceği, bazı bölgelerde ise sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 06:51
Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Birçok bölgede aralıklı ve yerel sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir'in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yağışlar şiddetini artırabilir.

Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...

Rüzgar Hızı 70 Km'yi Bulacak

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise toz taşınımı görülebilir.

Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...

Sarı Alarm: 8 Şehre Uyarı Verildi

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...

Ülke Genelinde Bulutlu ve Yağışlı Hava Hakim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin ve Rize çevreleri dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...

Özellikle Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Eskişehir'in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

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