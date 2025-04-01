Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya... 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Birçok bölgede aralıklı ve yerel sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir'in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yağışlar şiddetini artırabilir.