"SAVAŞLAR kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir" diyordu Bertrand Russell.

İnsanlık, yaşanan devasa savaşın henüz farkında değil.

Haydi bunu biraz açalım. Amerika'nın Wyoming eyaletinde ilginç gelişmeler yaşandı.

Bir Bitcoin maden şirketi bu eyalette arazi satın alarak yatırım yaptı.

Tesis kurdu, Çalışmalara başladı. Her şey normal görünüyordu. Ancak aniden ABD ayağa kalktı, kongre üyeleri "Casusluk var" diyerek hükümeti "Kripto madencilik" tesisinin kapatılması için acil harekete geçmeye çağırdı. Kripto maden tesisi Chyenne bölgesinde yer alan F.E. Warren askeri üssüne sadece 1.6 km uzaklıktaydı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait üste nükleer başlıklı kıtalararası füzeler yer alıyordu. Üssün hemen dibine tesis kuran şirketin ortağı Çinliydi.

Başkan Biden "Ulusal güvenliğimize tehdit" gerekçesiyle hemen kapatılması emrini verdi dört gün önce.

Çin geliyor, Amerikan topraklarında hem de nükleer başlıklı kıtalararası füzelerin olduğu üssün dibinde madencilik ayağına arazi satın alıp tesis kuruyordu.

Vay canına idi durumlar.

Elon Musk Amerikan derin devletinin bir numaralı isimlerinden biriydi. 2020'de gitti, Çin'in Şanghay kentinde kurduğu bir platformda dans ederek ürettiği Tesla marka arabanın tanıtımını yaptı. Çin cicim aylarında bizzat Başbakanını Elon Musk'la ilgilenmesi için görevlendirmişti. Hiç kimseye yapmadıkları ayrıcalıkları sunarak Elon Musk'ın Şanghay'da Tesla fabrikası kurmasını sağlamışlardı. Ancak Musk, beş ay önce Çinli elektrikli otomobil firmalarının kendi şirketini geride bıraktığını belirtiyor, "Önlem alınmazsa Çinli şirketler rakiplerini yerle bir edecek" diye bağırıyordu. Tesla'nın hisseleri bu açıklamayla çakılıyordu. Çin ordusu da Teslalardaki kameraların hassas veri toplayabileceğini öne sürerek araçların tesislere girişini yasaklıyordu.

Kafalar karışıktı. Kimin ne olduğu, teknoloji ürünlerinin ardında neye çalıştığı belli değildi.

Putin önceki gün Çin ziyaretindeydi. 2023 yılında iki ülke tarihi rekor kırarak 240 milyar doları aşan bir ticaret hacmine ulaştı. Hem askeri hem de teknoloji anlamında Moskova'nın en büyük destekçisi Pekin'di. Çin, Rusya'yı teknolojiye boğuyordu.

Aynı zamanda da öncelikle BAE olmak üzere Ortadoğu'da birçok ülkeye milyarlarca dolarlık teknolojik yatırım yapıyor ve bunda da başı ABD'nin savaş açtığı Huwaei çekiyordu.

2018'de kurulan BAE merkezli G42 firmasının, e-ticaret platformu JollyChic ve Orta Doğu'ya hizmet veren mobil internet servis sağlayıcısı MenaMobile gibi Çinli şirketlerle Orta Doğu'yu istila ediyordu. Ortadoğu'da telekomünikasyon altyapısı ve veri merkezlerinde, ekipmanları ABD'de yasaklanan Çinli teknoloji devi Huawei sahneye çıkıyordu. ABD hemen harekete geçiyor, fonlarla teknoloji merkezleri kurmak üzere özellikle S.Arabistan ve BAE'de hücuma geçiyordu. Hedef Orta Doğu ülkelerinde "Yeni Slikon vadileri" oluşturarak, Çin hegomonyasını yıkmaktı.

Amerikan fon şirketi Andreessen Horowitz, sadece S.Arabistan'da 40 milyar dolarlık teknoloji üssü kurmak için kesenin ağzını açıyordu.

Amerikan yapay zeka şirketi Cerebras da Abu Dabi'de ileri seviye süper bilgisayarlar kurmak için milyarlarca dolarla harekete geçiyordu.

Teknoloji devi Microsoft da bir ay önce, BAE'nin önde gelen teknoloji firmalarından G42'ye 1.5 milyar dolar yatırım kararı alıyordu. Örnekler çoktu. Dünya, silahların konuştuğu Orta Doğu'da Çin ile ABD arasında perde arkasında muazzam bir "Yapay Zeka" üsleri savaşına tanık oluyordu. Amerikan sermayesi S.Arabistan'da dünya yazılımcıları ve bilişimcilerini toplayacak, dünya vatandaşı pasaportunun geçeceği yapay zeka şehri NEOM'un 500 milyar dolarlık yapım bütçesine ortak oluyordu.

Ukrayna-Rusya ve Gazze savaşlarına bu açıdan da bakmadığımız sürece asla ilerleyemezdik.

Savaşlar sadece tank ve tüfekle, uçakla olmuyordu. Dünya yakın bir gelecekte teknoloji ve özellikle "yapay zeka" savaşında yakın gelecekte birbirine girecekti. Sadece 2030 yılında yapay zekanın ülkelerin GSMH'larına yüzde 20'ye varan artışlar getireceği öngörülüyordu.

Bu uğurda casus şirketlerle düşman gördükleri ülkelerin askeri üslerinin dibine kadar girip yerleşiyorlardı.

Çin yapay zeka için önümüzdeki yıl tam 70 milyar dolarlık bütçe hazırlıyordu.

Türkiye teknolojik adımlarda lokomotif olan savunma sanayii hamleleriyle "Bu savaşta ben de varım" dedi. Dünyanın en kaliteli insansız hava araçlarını üreten Bayraktar ailesi Aralık 2023'te "Yapay zeka alanında da çalışmalara başladık" müjdesini verdi.

Geleceği ve savaşları şekillendirecek olan bir yapay zeka dönemine giriyorduk. Türkiye'nin bu alanda dünya çapında gururu olan şirketlerle bu işe soyunması tabii ki birilerini rahatsız edecekti. En başta "Yapay zeka alanında DEVLERLE BOY ÖLÇÜŞECEĞİZ" diyen Baykar olmak üzere Türk savunma sanayiine yapılan saldırılar, iftiralar, dış kaynaklı engelleme ve tehditler, içerideki kullanışlı elemanların itibarsızlaştırmak için birileri adına kendilerini yırtmaları boşuna değildi.