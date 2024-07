BİLEREK olduğu kadar bilmeyerek de başka ülkelere üzeri örtülü casusluk yapanlar var ülkemizde. Sizlere geçtiğimiz yıllarda aktarmıştım. İngiliz yayın organında çıkmıştı haber.

"İstanbul Boğazı'nda dürbünle gemi trafiğini takip edenler var.

Her gün kaç Rus gemisinin geçtiğini tespit edip, sosyal medya hesaplarından hobi olarak yayınlıyorlar. Geçmişte bu işi İstanbul'a gönderdiğimiz maaşlı ajanlar yapardı.

Şimdi meraklı Türkler sayesinde bu bilgileri bedavaya alıyoruz" deniyordu haberde.

Dijital çağın başlangıcında olduğumuz şu dönemde, sosyal medyanın muazzam bir casusluk veri tabanı oluşturduğunu hiçbirimiz farkında değiliz. İsimsiz sahte hesaplarla her ülkede tuhaf konular ortaya atıyor istihbarat teşkilatları.

Mesela tartışma ve çatışma konusu olan çok sayıda gerilimli atışmalar oluyor sosyal medya üzerinden Türkiye'de. Birisi fitili yakıyor, binlerce kişi bu tartışmalı konuya yorum yapıyor, birbirine hakaret, küfür yağdırıyor.

İstihbarat teşkilatları bu yazışmalardan ülkenin demografik yapısından tutun, insanlarımız hangi noktada çatışıyor, ayrışıyor hususuna kadar muazzam bir veriye ulaşıyor. Bu ülkede hangi konularda fitne çıkarmanın kolay olduğu bilgisine kavuşuyor.

Sosyal medya çatışmaları öyle bir hal aldı ki, artık aklımızı, ruhumuzu, beynimizi ve tüm birbirimize yumruk gösterdiğimiz konuları depolayıp bizi hücrelerimize kadar öğrenip, fişlediler. Bir Amerikalı dostum bir gün bana ilginç bir öneride bulundu. "CIA bazen Türkiye'de Twitter üzerinden sahte hesapla dini konularda dahi tartışma ateşleyecek yazışma başlatıyor.

Binlerce kişi bu konuya balıklama atlıyor.

Buradan kimin ılımlı, ne kadar insanın radikal olduğuna kadar veri alıp, analizler yapıyorlar. Özellikle DEAŞ terörünün Irak ve Suriye'de tavan yaptığı dönemde bu yolu çok denediler. Sosyal medya sayesinde DEAŞ'a Türkiye'den kaç kişinin ve kimlerin katılma potansiyeli olduğu hususunda veri tabanı elde ettiler. Aklında olsun bu tarz tartışmalara katılma, fişlenirsin" demişti. Hepimizin sosyal medya üzerinden kayda girdiğimiz digital bir çağda yaşıyoruz. 1960'lı yıllarda bu ülkeye ilçelere kadar gönüllü Amerikalı öğretmen gönderip, ajan devşirirlerdi. Bunu da öğrenci seçerek yaparlardı.

Mesela komşumuzun oğlu okul birincisiydi bizim kasabada. 10 bin nüfuslu küçücük ilçede lisemizde iki Amerikalı gönüllü öğretmen vardı.

Okul birincisi oğlu olan komşumuzu ziyaret ettiler.

"Bu çocuğu Amerika'ya götürüp bedava okutmak istiyoruz" diyerek adeta yalvardılar. Komşumuz akılı bir adamdı. "Ne o? Oğlumu ajan olarak devşirecek misiniz" diyerek reddetti. Tabii o dönemde Amerika'ya gidip eğitim alacak maddi gücü olan pek yoktu.

Ancak şimdi binlerce kişi çocuklarını Amerika'ya yasal yoldan öğrenci olarak gönderebiliyor.

Tabii iş sadece bununla kalmıyor. Kaçak olarak da binlerce gencimiz ABD'ye giriyor. Geçtiğimiz aylarda Beyazsaray'ın resmi yayın organında "Meksika üzerinden ABD'ye kaçak giren Türk sayısında patlama yaşanıyor. Yüzde 50 arttı. Yıllık rakam 50 bine ulaştı. Çoğu bir okula girmek için tehlikeli yolları seçiyor" diye haber vardı.

Dünyanın dört bir yanında gelen öğrencileri bile hayal bile edemeyeceğiniz ölçüde istihbarat için kullanıyorlar.

Mesela geçtiğimiz yıllarda bize Amerika'dan bir öğrenci grubu ziyarete geldi. Öğrenim gördükleri okuldan tez hazırlamaları için görev vermişler.

Konu da çok ilginç; "Bir zamanlar Türkiye'de haber kanalları içinde izlenmede NTV açık ara öndeydi. ahaber kurulur kurulmaz onu geçti. Çok kısa sürede bunu nasıl başardı" diye araştırmaya göndermişler öğrencileri.

Adamlar bunun nedenlerini bile bizim gençlerimize araştırma yaptırıyor, kılcal damarlarımıza kadar çözüyorlar. Ardından dünyanın dört bir yanından gelen binlerce öğrencinin ülkeleri hakkında hazırladıkları bu tezler CIA veri bankasında depolanıyor. Tabii iş bununla da bitmiyor.

Amerikalı dostum geçtiğimiz günlerde bana abonesi olduğu Amerikalı çok sayıda Yahudi düşünce kuruluşunun kendisine gönderdiği raporları gösterdi. Adamlar Etiyopya'daki kuraklığın nedenlerinden tutun, ülkelerdeki ayrışmalara, Mısır'daki cemaatlere, Güney Afrika'nın Kilimanjaro dağlarındaki kabilelere kadar her konuda rapor hazırlıyorlar.

ABD okullarında öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkeleri hakkında hazırladıkları tezler de bunun en büyük kaynaklarından biri oluyor.

ABD'de neredeyse tüm üniversiteler Yahudi lobilerinden milyarca dolar bağışı boşuna almıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama yapmış bir rahatsızlığını anlatmıştı;

"Arkadaşımız sosyoloji çalışacak, yurt dışına gidiyor. 'Türkiye'deki dini ve etnik azınlıklarla' ilgili master, doktora tezi yapıyor. Bu çok rahatsız edici. Yurt dışına gönderdiğimiz kişinin, Türkiye ile ilgili bir tez çalışması yapmasını iyi niyetli bulmuyorum." diyordu. Haklıydı. Türk öğrenciler farkında olmadan, yabancı bir ülkeye "Tez" adı altında muazzam bir istihbarat yağdırıyordu. Bunun bilinçsizce yabancı istihbaratlara gönüllü eleman olmaktan farkı yoktu! Unutmayın. ABD'de sanayi ve tarımın ülkedeki payı yüzde 30'dur. Yüzde 70 ise hizmet sektörü ve bilgi bankasıdır.