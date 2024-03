ABDÜLHAMİD Han'ı devirmek için kolları sıvayan İsrail kurucusu Siyonistlerin emrinde mason paşalarımızın, ittihatçı Batı aşıklarının yanı sıra, azledilmesi için fetva veren din adamları, en önde yürüyen, "Baykuş" diye şiirlerle yerden yere vuran dindarlar dahi vardı.

Aynı kapta buluşan bu asla yan yana gelmezlerin ortak yanı Osmanlı'nın parçalanmasına götürdü imparatorluğu. Bunu da Abdülhamid Han'ı saf dışı bırakarak başardılar.

Aradan yüzyılı aşkın bir süre geçtiğinde şöyle bir bakıyoruz. Değişen ne var diye. Aslında yok. Amerikalı generallerin komutasındaki terör örgütü PKK da tıpkı Abdülhamid Han döneminde Filistin'i isteyen Siyonistler gibi toprak istiyor bu vatandan. Talimatları Pentagondan alan bu Marksist-Leninist komünist ateist terör örgütü PKK, siyasi kanadı DEM'e Kandil'den "CHP'yi destekleyin" diye talimat veriyor. Hemen kent uzlaşıları yapıyor Amerika'ya göbekten bağlı olan, ondan habersiz tuvalete dahi gidemeyen örgütün uzantıları. CIA korumasında Amerikan istihbaratına çalışan FETÖ de sosyal medyadan tutun her alanda Ekrem İmamoğlu ve CHP kazansın diye PKK ile aynı kefede kendini yırtıyor, adeta yardırıyor.

Yine Türkiye'deki Amerikan televizyonu muhalefete en büyük desteği veren mecra olarak önümüze çıkıyor. O kanal şiddetle Özgür Özel'i desteklemişti CHP kurultayında. Şimdi Ekrem İmamoğlu için göbeğini çatlatıyor. Amerikan ikiz kuleleri gibi balyalara rağmen desteklerini sınırsız yapıyorlar. Buna karşılık bir işadamı da canlı yayında bu balya balya euro ve TL'den oluşan ikiz kuleler hakkında konuşurken "Bu sistemin içinde FETÖ'nün prensi var" diyordu.

İstanbul belediyesini kazandığında Ekrem İmamoğlu binlerce kişiyi işten atmış, buna karşılık binlerce FETÖ'cüye hiç dokunmayıp, çalışmaya devam etmişti. FETÖ de her ortamda Ekrem'i sınırsız desteklemişti. Yapamadığı vaatleri hatırlatılınca da "Hatırlamıyorum" demişti. Bu "Hatırlamıyorum" argümanı FETÖcülerin mahkemelerde en çok kullandığı kaçış yoluydu. Bir CHP'li de önceki gün ekrana çıkıp "Ekrem İmamoğlu önderliğinde CHP eski liderine kumpas kurduk" diyordu.

"Kumpas" en çok FETÖ'nün kullandığı yöntemdi. Bu konuda uzmandılar. "Bende bir ses kaydı, ortaya çıkartsam İmamoğlu oy bile alamaz" diyordu aynı CHPli. Allah Allah neler dönüyordu, neler oluyordu? Şimdi bir baktık CHP'nin emanetçi Başkanı Özgür Özel de ağzındaki baklayı çıkarıverdi mitingde.

15 Temmuz şehitleri için "Kot üzerine kefen çeken zibidiler" deyiverdi. Özgür Özel hakkında zaten "FETÖ destekleyip bu günlere getirdi" şeklinde iddialar ve mahkeme zabıtlarına geçmiş FETÖcülerin Baylock konuşmaları var. Bunu bile bile 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için "Zibidiler" tabirini kullanması doğal olarak en çok CIA korumasındaki FETÖcüleri mutlu etmiş, hatta havalara uçurmuştur. Özgür'ü bu saatten sonra kalplerine kazıyan, vücutlarına dövme yaptıran FETÖcülerin dahi olacağını tahmin etmek zor değil. Meclis'i, uçaklarla füzelerle halkı, MİT'i, özel harekatçılarımızı, askeri alanları bombalayanlara direnenlere, bu uğurda can verenlere "Zibidi" demek ancak bir Amerikan CIA elemanı FETÖcüye yakışırdı. Özgür nedense bunu kendi ağzına da yakıştırdı. Çıkıp nedenini açıklasa diyeceğim ama açıklayamaz ki. PKK'lıları ve onların siyasi kanadı DEM'lileri anlayabilirdik FETÖ ile yaptıkları işbirliği ve yaşadıkları aşk konusunda. Sonuçta ikisinin de patronu Amerika'ydı. CHP'nin de bunlarla girdiği kutsal ittifakları, PKK'dan gelen desteği yadırgamazdık tabii ki... Alıştırmışlardı artık buna. Bana tuhaf gelen, böyle bir ortamda Yeniden Refah Partisi'nin muhalefet medyasında el üzerinde tutulması ve Cumhur ittifakından koparak, iktidarı devirmeye çalışanlara yol verene dönmesiydi. Kazanamayacağını bile bile seçimlere girmek demek, muhalefetin kazanmasına çanak tutmak demekti.

YRP lideri Fatih'in ne işi vardı iktidara seçim kaybettirecek şekilde CHP adayı Ekrem, Dem eşbaşkanları Tuncay ve Tülay ile CHP genel başkanı Özgür saflarında. Hepsinin isimlerinin baş harflerini yan yana getirince de "FETÖ" çıkıyordu iyi mi? Bu arada YRP'den istifa eden kurucu üye "Partimiz FETÖcüler tarafından ele geçirildi. Fatih Erbakan'ın etrafında FETÖ'cüler cirit atıyor. AK Parti'den intikam almak isteyenler, Fatih Erbakan'ın etrafını kuşattı" diyordu. Boş biri değildi, YRP'nin genel sekreteri bir isimdi bu iddiaları ortaya atan. Yabana atılamazdı.

Abdülhamid Han'ı iktidardan indirmek için devlet düşmanlarıyla işbirliği yapanlardan bazıları çok pişman olmuşlardı. Ancak yapacakları bir şey yoktu. İmparatorluk parçalanmıştı! Bundan sonra önemli olan artık yaşananlardan ders almaktı. Ancak birileri dersten kaçıyordu.

Sınıfta kalması kaçınılmazdı.