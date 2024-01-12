REGAİP Kandilini ihya ettik dün gece.

Yeryüzünde milyarlar ellerini semaya kaldırarak çocuk ve bebek katillerini perişan etmesi için Yüce Allah'a yalvardılar. O Batı'nın insan hakları havarisi kesilen katilleri, Haçlı-Siyonist-Evanjelist ittifakının üyeleri de anında birbirine düşerek, tüm pisliklerini dökmeye, dünyaya rezil olmaya başladı. Daha da beter olacaklar.

Kendisini Siyonist ilan eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e giderek savaşa ara verilmesini istedi. Rezilliğin daniskası bu. İnsan öldürmenin arası mı olur? Film izliyor da arada sinemada alaska frigo mu satacaksınız? İnsan olan "İnsan, bebek, çocuk, kadın öldürmeyi durdurmayı" dener. Bu rezil ve insanlıktan çıkmış Siyonist hizmetçisi "Ara verelim" diyor. Yani sonra devam edersiniz demek istiyor. Çünkü dün itibariyle İsrail'in savaş suçu işlediğine dair uluslararası dava başladı. Amerika bu pisliğin kendisine de bulaşacağından korkuyor.

Çünkü 65 bin ton bomba göndererek bebek-çocuk katliamına ortaklık ettiler. Tüm dünyada Siyonist katil ortağı olarak öfke ve nefrete davetiye çıkardılar. Yeryüzünün her köşesinde lanet okunan bir ülke haline geldiler. Düştüğü bataktan kurtulmak için çırpınan yeryüzünün en ahmak devleti haline dönüştüler. "Öldürmeye ara verelim" demek, dava sonuçlansın sonra devam edersiniz anlamına geliyor. İnsanlık suçu çukuruna düşme paniği yaşayan Washington'dan, İsrail'e "Ara verme" baskısı gelmeye başladı. Hal böyle olunca da iki ülke istihbaratlarının adeta savaşı başladı.

Olay İngiltere'ye de sıçradı.

Şimdi bu rezillik patlaması yapan çatışmanın detaylarına girelim. ABD'de milyarder işadamı Episthein Karayiplerde kendisine ait adalarda kurduğu fuhuş tatil köylerinde dünyayı yönetenleri ve ünlüleri ağırlıyordu. Odalara kameralar yerleştirip, dünyayı yönetenlerin yatağına çocuk yaştaki kızları atıyordu. Sapkınlığın görüntüleri, MOSSAD ajanı olan Episthein tarafından Tel Aviv'e gönderiliyordu. Böylece sapkın müşteriler arasında yer alan Clinton, karısı Hillary, Obama gibi Devlet Başkanları veya adayları kucağa oturtuluyordu.

Amerika'nın "Öldürmeye ara ver, sonra katliama devam edersin" baskısından bunalan İsrail, Amerika'daki Siyonist savcı aracılığıyla sapkınlar dosyasını açtırıp, ABD Başkanlarının ve önde gelen isimlerinin ne kadar sapık olduğunu, listeyi yayınlatarak deşifre etti. Yani sopayı indirdi. "Üzerime gelme. Elimde daha fazla belgedelil var. Sizi yerin dibine sokarız" dedi. Aynı gün ABD hemen misilleme yaptı. NewYork'taki bir Sinagog'u basarak altındaki tünelleri ortaya çıkardı. Demek ki haberleri vardı ama dokunamıyorlardı.

Kafalarına sopa inince hemen saldırıya geçtiler. Kanlı yatakların bulunduğu, çocukların rehin alındığı ve belki de kanlı ayinlerde öldürüldüğü, organ satışlarının yapıldığı bir Siyonist tüneller silsilesini ortaya çıkararak İsrail tokadına beyzbol sopası indirdi. Alel acele tünellere beton dökerek İsrail'e "Amerika'nın sapık başkanlarca yönetildiğini dünyaya göstererek bizi rezil ettin. Sus.

Bizimle kavgaya girme. Yoksa o betonlar açılarak tüm pisliklerinizi ortalığa saçarız" misillemesinde bulundu.

Baskın yapılan Sinagog Ortodoks-Siyonist Yahudilerin karargahıydı. İsrail Başbakanı Netenyahu'nun bağlı olduğu tarikatın merkeziydi. Amerika'nın en zengin 500 işadamından Siyonist olan 411'inin tünelcilere, ABD'nin altını oyanlara milyarlarca dolar bağış yaptığı bir Sinagog'tu.

Olayın ve rezilliğin boyutları çok büyüktü.

Kimbilir daha nerelerde henüz bilinmeyen ne tüneller vardı? Bir gecede yüzlerce gökdeleni, tünellerden patlatarak ABD'yi yerle bir bile edebilirdiniz. Suçu Müslümanların üzerine atarak ABD'yi gerizekalı kukla gibi savaşlara dahi sokabilirdiniz. Evet şu anda ABD'deki paralel yapılanma Siyonist-Haçlı-Hristiyan Evanjelist ittifakı Amerika'nın ALTINI OYMUŞ durumda. Onun için hep diyorum, "Dış politikasını İsrail'e teslim edip esir alınan Amerika artık süper güç değil, dünyanın en SÜPER AHMAK ve en SÜPER APTAL'ı" diye. İsrail, tam destek göremediği İngiltere'ye de öfkeliydi. O yüzden sapkınlar listesinde İngiltere Prensi'nin adını da deşifre ederek Britanya Milletler Topluluğu'nun kutsalı kraliyet ailesini de tüm dünyaya rezil rüsva etti. İngiltere hemen ülkenin her yerindeki havaalanlarına "Eğer İsrail'den geliyorsanız ve orada çocukların katledildiğine, savaş suçuna tanıksanız derhal polisimize başvurup gördüklerinizi anlatın" pankartları asarak İsrail'e misilleme yaptı.

Gazze'deki katliam, onbinlerce masum çocuk-bebek-kadın katliamının ahı, buna ortak olanları birbirine düşürüp adeta rezilliklerini ve pisliklerini dökme savaşına dönüştü. Daha beter olacaklar. Hatta yok olacaklar. Çünkü Yüce Allah "Zalimlerin hasmı benim. Dünyada da cezalarını veririm" buyuruyor. Perişan olacak katiller!..