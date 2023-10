PARANIN gücünü elinde tutanlar, yeni bir dünya düzeni kurulacağını her yerde konuşuyor. Dünyanın en zengin aileleri yeryüzü nüfusunun çok fazla olduğunu sürekli anlatıyor.

İçlerinde Rockfeller gibi "Dünya nüfusu 500 milyona indirilmeli" diyenler de var. Bu servet sahipleri dünya nüfusunda 9 milyarın aşılması halinde hayatın yaşanılmaz olacağına inanıyor.

Çözümleri, kaos ve savaşlar. Bu da onlara akan her kandan para yağmasına nenden oluyor.

Bunu gördüler ve yıllar öncesinden küresel bir sistem kurdular. ABD Başkanlığına oturur oturmaz Trump'ın "Beni bazı işadamları savaşa sokmak için sürekli baskı yapıyor. Onların oyununa gelmeyeceğim. Irak'ta askerlerimiz öldü, 1 trilyon dolarımız gitti ama kazanan petrol ve silah şirketleri oldu" demesi boşuna değildi. Dünyada ilk kez bir ABD Başkanı, yeryüzünde kurulan kaos-savaş eşittir para sistemini net bir şekilde deşifre diyordu. O yüzden şu anda o Trump'ı, o sistem yargılıyor ve hapse atmanın yollarını arıyor. Yeryüzünü dizayn etme ve daima para kazanma sistemini kuranlar, her savaşın arkasında karar vericiler oldular. Dünyanın her yerinde gerilimi istendiği anda fişekleyecek, krizden savaşa sürükleyecek haritalar çizdiler.

Bir dönem ABD kıtasında Küba'yı kullandılar.

Avrupa'da şu an her an patlamaya hazır Sırp-Arnavut savaşı sopası ellerinde duruyor.

Gittiler Korelileri birbirine sokarak, ikiye böldüler. Tüm bölgede bir nükleer güce sahip, her an kullanabilecekleri ve korkuyla dehşet saçabilecek Kuzey Kore'yi kurdular. O bölgede küresel çıkarlara yanlış yapan olduğu takdirde, bir işaretle etrafını yangın yerine çevirecekler.

Hindistan'ı böldüler, Pakistan'ı ayırdılar. O bölme olmasaydı bugün Hindistan Müslüman çoğunluklu bir ülke olacaktı. Şimdi ikisini Keşmir üzerinden savaşacak noktaya getirdiler. JaponÇin düşmanlığı tohumlarını zaten çok önceden tesis etmişlerdi. Bir kibritle orayı da yakacaklar.

Bize Yunanistan gibi bir cücük ülkeyi kriz elçisi olarak tayin ettiler. O yeterli olmayınca PKK gibi bir terör örgütünü ordularına kattılar. Afrika'da çok rahattılar. İstedikleri anda ortalığı yangın yerine çevirebilirdi. Daha dün Nijer'de darbe oldu, neredeyse bütün Afrika sırf bu bahaneyle birbirine giriyordu. Avrupa son dönemlerde aptal aptal konuşuyordu. Fransa gibi sadece sömürüyle ayakta kalabilen zavallı bir ülke "Avrupa ordusunu kurmalıyız. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyordu. NATO'nun beyni küresellerin at koşturduğu Amerika'ydı.

"ABD öldü" demekti bu söylem. Sen misin bunu diyen... Aylarca Fransa'yı karıştırdılar, Afrika'dan kovmaya başladılar. Daha da öteye giderek hemen ellerindeki kriz defterini açtılar. O defterin baş köşesinde "Avrupa'yı dize getirmek istiyorsan Rusya-Ukrayna savaşı çıkar" yazıyordu. Hemen düğmeye bastılar. Rusya korkusu, ordusu olmayan Avrupa'yı, ABD'nin kucağına oturttu. Şimdi ABD Başkanı kongreden 105 milyar dolarlık ek bütçe istiyor. İsrail'e ve Ukrayna'ya gönderecek. Beyaz Saray'ın resmi yayın organında 60 milyar dolarlık bölümü için dün şu ifade yazılıyordu; "Bu kapsamda Ukrayna için ayrılacak bütçenin, Avrupa'da ABD'nin asker varlığının güçlü şekilde devam etmesi için kullanılacak..." Cümleye bakar mısınız?

"Avrupa'da ABD'nin asker varlığının güçlü şekilde devam etmesi için" diyorlar açık açık. Yani, "Rusya-Ukrayna savaşını yangına dolar atarak ne kadar körüklersek, Avrupa'da o kadar askeri güç oluruz" demek bunu açılım.

Başkan olmadan Siyonist olduğunu açıklayarak koltuğu kapan Biden Tel Aviv'e savaş ortamında indiğinde "Eğer İsrail mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi" diyor. Çünkü Ortadoğu'da sopaya ihtiyaç var. İsrail de tıpkı diğerleri gibi küresel sistemin Ortadoğu'daki kriz sopası olarak kuruldu. Bölgeyi, İsrail korkusuyla dizayn edip, sisteme bağlıyorlar. Son hedefleri İslamafobi'yi yaymaya başlayıp tüm yeryüzünde dinler savaşı çıkararak, dinsizlik sistemi kurmak ve nüfusu azaltıp, yeni kriz haritaları çizmek.

Bugün Avrupa'da "Selamünaleyküm" diyenin bile tutuklandığı noktaya getirdiler işi. "Gazze'de çocuklar ölmesin" diye tweet atan futbolcuları bile takımlarından kovacak kadar canileştiler.

İnsan hakları iki yüzlüsü Avrupa'yı çocuk katliamlarını alkışlayacak hale getirdiler. Para imparatorlarından harçlık kesilecek korkusuyla.

O zalimlerin en büyük hayalleri nüfusları 1'er milyarı aşan Çin ve Hindistan'ı savaştırarak milyonların ölümüne, çok sayıda ülkenin sisteme bağlanmasını sağlamak. Dünyada paraya tapanlarla, mazlumların savaşı var. Gazze'de, bombalandıktan sonra göçük altından çıkarılan üç yaşındaki bir çocuğun videosunu izledim. Yaralı çocuk üzerindeki beton kaldırılıp, çıkarılırken "La İlahe İllallah" diyordu sürekli. Paraya tapanların gözü dönmüş durumda. Şu anda ellerindeki tüm medya ve propaganda gücüyle çocukları öldürmeyi meşru hale getirmek için yırtınıyorlar.

Hiç "La ilahe illallah" diyen üç yaşındaki çocuk karşısında kazanma şansları var mı? Yok olacaklar. Artık onlar Yüce Allah'ın hasmı.