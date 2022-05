BATI hayranı devşirilmiş ittihatçı kafaların bu topraklara verdikleri zararı hiç kimse vermedi. Abdülhamid Han gibi bir ülke sevdalısını tahttan indirdikten sonra ilk işleri Osmanlı'ya bağlı Balkanlar'daki kiliseleri birleştirmek oldu. Halbuki Abdülhamid Han onların ayrı ayrı örgütlenmesine imkan tanıyarak birleşmelerini önlüyordu.

İttihatçı kafaların darbe sonrası birleştirdiği kiliseler, Osmanlı'ya topyekun, omuz omuza savaş açtı. Rahmetli Türkeş'in deyimiyle Abdülhamid Han, düşmanı ve batıcı bu ittihatçı kafalar yüzünden 10 yıl içinde ne Balkanlar kaldı, ne Yemen, ne Ortadoğu ne Afrika. O Abdülhamid Han'ı Ermeni- Yahudi- İttihatçı komitacılar saraya girerek indirdi. İndirme tayfasının en önünde yürüyenler arasında İngilizci-Almancı mason paşaların yanı sıra devşirilmiş dindarlar bile vardı. O dönemde "Ah ah keşke İngiliz mandası olarak yönetilsek de Batı'nın refah düzeyinde yaşasak" diye gazetelerde köşe yazanlara maaş bağlıyorlardı. İngiliz ve Fransız elçiliklerinden çıkmayan Batıcı hainler kol geziyor, en ufak bir sıkıntıda bu elçiliklere sığınıyorlardı.

Sonradan CHP milletvekili olan bir siyasimiz de, yazdığı kitapta İstanbul'a gelen İngiliz elçiyi tren garında karşılama töreni organize ettiğini gururla anlatıyordu. İngiliz elçinin atlarını çözüp nasıl arabasına at olup elçiliğe kadar çektiklerini bile yazacak kadar gururluydu. Bugün onların ittifak kurduğu partinin güya milliyetçi, mukaddesatçı lideri bile Abdülhamid Han'a saldırıyor. Değişen hiçbir şey yok. Batıcı ittihatçı kafalar her yerde göl kenarlarında fışkıran sazlar gibi kendilerini açık ediyorlar. Artık ülkeye ihanet, devletine saldırma, Batı'nın yanında yer alma sıradan hale geldi. FETÖ'cü basketbolcu, gidip bir Amerikan gazetesine demeç veriyor, "İsveç ve Finlandiya'yı veto edeceğini açıklayan Türkiye'ye ders verilmesi" çağrısı yapıyor. "Ankara'ya boyun eğmeyin" diye bağırıyor. Ankara'ya boyun eğilmesi bile hainleri çıldırtıyor. CHP ve HDP milletvekilleri, terör örgütü yuvası ve destekçisi, milyar dolar sağlayıcısı Finlandiya ve İsveç'e, daha iktidara gelmeden NATO'ya girme sözü veriyor. Bu ülkede muhalefetten tek kelime eden çıkmıyor. Neredeyse alkışlayacaklar, Amerikan terör örgütü PKK'ya hamilik yapan ülkelere şirin tavşan gözükme yarışına girenleri.

CHP milletvekili HDP'li konserine gidiyor.

Her yerde terörist APO posterleri asılı. 10 yıl önce olsa o konseri derhal terk ederdi.

Ancak bugün sonuna kadar dinlemekten zevk alıyor. Çünkü bir el onları zevk alır hale getirdi. Rutin bir olay haline geldi bu görüntüler. Gezi olaylarında bile Atatürk heykeline APO posteri asıldı, gıkı çıkmadı kimsenin. O PKK'lılarla birlikte Alman piyanist David Martello eşliğinde şarkılar söylediler. O David, hangi ülkede devletine başkaldırı varsa orada piyano çalan, Soros'tan uçak biletini alan bir elemandı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Selman Esmerer, ilginç bir açıklama yaptı. "Tabanımıza ittifakımızın kurduğu 6'lı masada alınan kararlarla ilgili asla kabul ettiremeyeceğimiz olaylar var" diyerek bakın neler söyledi;

"Özellikle vahim bir olay var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katıldığı toplantıda din dersinin zorunlu ders olarak çıkarılmasına Saadet Partisi olarak hem evet diyor hem de Kürt federasyonu kurulmasına evet diyor. Böyle bir şey olabilir mi?" Selman Bey, Millet İttifakı'nın 6 artı 1 masasında "Kürt federasyonu kurulmasına evet dendiğini" açıklıyor. Ortalığın ayağa kalkması lazım... Değil mi? Hayır!.. "Kürt federasyonu" açıklaması bile sıradan hale geldi. Bu bile Nişantaşı, Cihangir hattında "Ne var bunda şekerim" noktasına taşındı.

6'lı masada konuşulduğu, anlaşıldığı ittifakın belediye başkan adayı tarafından açıklanıyor.

Kimsede "Tıss" yok. Saadet Partili "Bizimkiler Kürt federasyonuna evet dedi" şeklinde konuşuyor. Bu açıklamanın hemen ardından bir bakıyorsunuz Kandil'den teröristbaşı Murat karayılan, CHP ve İYİ Parti'ye ne yapmaları gerektiği konusunda talimat gibi tavsiyelerde bulunuyor. CHP ve İYİ Parti'den "Sen kimsin ulan" diye tek kelime eden yok. Amerikan terörist örgütünün liderinden gelen tavsiyelere gıklarını çıkaramayanlar Abdülhamid Han Cennet Mekan'a saldıracak, şanlı tarihini vuracak gücü kendini bulabiliyor...

Devletine saldırmayı sıradanlaştıranlar vebal altındadır. Bunların peşinden gidenlerin de karşısına ebedi alemde, ömrü boyunca abdestsiz gezmeyen Abdülhamid Han dikilecektir. Batıcı-İttihatçı kafa moduna getirildiğinden bihaber olan çaresizlerin akıbeti budur.