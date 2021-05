722 milyarder

DÜNYA, pandemiyle boğuşuyor.

Hindistan'daki dramatik görüntüler, Brezilya'daki toplu ölümler ve bitmek bilmeyen kabus ve korkular.

İş öyle bir hale geldi ki artık virüs neredeyse hemen her ülkede farklı mutasyon geçirip, o ülkeye mahsus hale gelebiliyor. Türkiye varyantının bile olduğu açıklandı. Avustralya, Hindistan'dan dönen vatandaşlarını almıyor.

Ülkeye girmek isteyenlere hapis sopasını gösteriyor.

Dünya ekonomisinde kriz yaşanıyor, ülke ekonomileri her geçen gün küçülüyor.

Dünyada işsizlik artıyor.

Az gelişmiş ülkeler, Afrika kıtası aşı bulamıyor.

Virüsün teröristlerin elinde de olabileceği ihtimali devletleri yönetenleri düşündürüyor. Bir mermi yerine eline bir tüp virüs tutuşturulacak bir teröristin neler yapabileceği istihbarat servislerinin uykusunu kaçırıyor. Virüs psikolojileri de bozdu. Bazılarını "Devlet elden gidiyor" düşüncesini şırınga edecek kadar raydan çıkardı. Nitekim bizde amirallerin darbe çağrıştıran bildirisinin benzer türevleri Avrupa'da da hortladı.

Fransa'da emekli generaller iç savaştan bahseden bildiri hazırladı. Hollanda'da sokak olaylarını emekli generallerin tertiplediği ortaya çıktı.

Almanya'da yüzlerce emekli eski generalin ve askerin örgütlenip ülkede darbe yapmaya hazırlandığı haberleri ortalığı karıştırdı.

Dünyada çok garip şeyler oluyor. Pandemiden bunalan Avrupalı askerler bile darbe yapmayı konuşacak hale geldi. ABD Başkan Yardımcısı Harris ise dünyayı uyarıyor. Bir sonraki salgın için hazır olmalıyız çağrısı yapıyor. Yani kadın yeni salgının yolda olduğunu dünyaya ilan ediyor. Demek ki bir bildiği var. Peki herkesi muzdarip eden, insanları evlere kapatan, ülkeleri ve dünyayı sarsan bu virüsün faydasını gören yok mu?

Tabii ki var. ABD'de 722 milyarder... Adamlar karun gibi daha zenginleşmiş pandemi döneminde.

Gelirleri 2020'ye göre 1.2 trilyon dolar artış göstermiş...

Oh oh maşallah. Salgın zenginleri daha da zengin ediyor. Küresel şirlketler çok mutlu. Patronlar kadeh kaldırıp avuç ovuşturuyor.

"İyi ki varsın virüs" diyor.

Salgınların hedefinin yeni bir dünya düzeni olduğu artık kesin. İnsanlığı döve döve, patronları daha zengin ede ede halledecekler bu işi. 722 milyarderin daha da zenginleşmesi bunun en büyük belgesi. Dünya kırılıyor, işsizliğe, iflaslara, aşırı yoksulluğa devşiriliyor, birileriyse cep dolduruyor.

Sınırları olmayan tek bir dünya devletini, tek tip dinsiz insan modelini düşünenler virüsle trilyon dolarlar kazanıyor. Bu normal mi sizce? Ve bir soru? Bu paradorların insan ruhunu satın alması mümkün olmadığına göre istedikleri dünya düzenine ulaşması kolay mı? Hadi düşünün!

