AHMET ÇAKAR

Kimse hakeme laf söylemesin

F.Bahçe şampiyonluk yarışında çok zorlanıp 3 puanı aldı… Maç boyu oyunun hakimi Fenerbahçe'ydi. Topla oynama yüzdesi de onlardaydı. Ama ortalar ve final pasları çok kötü. Ta ki 80. dakikaya kadar. Sonradan oyuna giren İrfan Can adeta Fenerbahçe'yi ipten aldı. Bu tür galibiyetler çok önemli. Hatta 90+7'de de Livakovic'in çıkardığı o çok önemli top olmasa maç berabere de bitebilirdi. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu bence fevkalade bir karşılaşma yönetti. Verdiği inanın her karar ders niteliğinde ve doğru… İlk yarıda Bonucci penaltı bekliyor, devam kararı doğru… İkinci yarıda Fred'e yapılan hareket çok net bir penaltı, burada da doğru karar veriyor. Herkes Batshuayi'ye kırmızı kart vermesi gerekirdi diyor, her ne kadar dizi rakibin göğsüne gelse de güç transferi yok ve Batshuayi ayağını sakınıyor. İlk yarıda Fred'in yüksekten gelen topa bakarken rakibinin aşil tendonuna basması var ama Fred, rakibi görmüyor ve yukarıdaki topa bakıyor. Burada da kart vermemesi doğru. Yarı ofsayta geçtik, bu sistem bir golü iptal ettirdi, birini verdi. Söylenecek bir şey yok. Ayrıca golde herkes İrfan Can kafayı vurduğunda Batshuayi kalecinin görüş alanında ve topu engelliyor dedi, oysaki 30 metre ötedeki sağ bek net bir şekilde ofsaytı bozuyordu. Sonuç olarak baktığımızda çok fazla pozisyon var ama yiğidin hakkı yiğide, kimse de hakeme laf söylemesin. Çok iyi bir maç yönetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın