AHMET ÇAKAR

Kalitesine, kalibresine uygun bir yönetim değildi

Maç öncesi tüm Beşiktaş camiası ürküyordu... Hem puan kaybı azalmış hem de neredeyse takımın yarısı sakattı. Kayseri ligin en az gol atan takımı olsa da düşmemek için çırpınan bir rakipti. Fakat 90 dakika boyunca tüm korkular boşa çıktı. Çok istekli bir takım, müthiş mücadele ediyorlar, top sürekli kendilerinde ve tıpkı daha önceki haftalarda izlediğimiz bir Beşiktaş gibi... Kayserispor bir defa geldi, onda da gol oldu. Maça Beşiktaş tartışmalı bir penaltı sonrası gelen golle başladı. Kayseri beraberliğinden sonra N'Koudou'nun güzel golü Beşiktaş'ı öne geçirdi. Aslında 90 dakikaya baktığımızda Beşiktaş, istenilen her şeyi yaptı. Bazı oyuncular özellikle yabancılardan bir kısmı doğuştan Beşiktaşlı gibi. Rosier; eksiklerine rağmen kim ne derse desin yılın sağ beki. Necip; her zaman istikrarlı oynuyor. Gökhan Töre; ileride yalnızdı. Tek hücumcu olarak monte edilmişti, sürekli hareket halinde, arayış içinde.. Ghezzal ise bana göre Türkiye'deki en yararlı futbolcuların başında geliyor. 15. asistini yaptı ve asist kralı. Şablon gibi goller attırıyor. N'Koudou'ya attırdığı 3. golde de daha öncesinde yaptığı gibi harika bir pas ve gelen gol. Beşiktaş eksikliğine, sakatına rağmen son 5 haftaya lider giriyor. Üstelik en az 3 puan ve ikili averajla.

Hakem Cüneyt Çakır'ı dün akşam beğenmedim. Asla onun kalitesine, kalibresine uygun bir yönetim değildi. Verdiği ilk penaltı kesinlikle yanlış. Ljajic rakibe takılıyor, penaltı ile yakından uzaktan alakası yok. Ama maalesef VAR hakemi de devreye girmedi. Düşünebiliyor musunuz böyle bir penaltıyla şampiyonluğu kaybettiğinizi ya da küme düştüğünüzü. Kabul edilemez bir penaltı. Maçın sonlarında Henrique'ye verilmesi gereken ikinci sarı kart atlandı. Verseydi Henrique atılacaktı. Yine maçın sonlarında Vida'ya vermesi gereken tartışmasız bir sarı kartı da maalesef Cüneyt Çakır atladı. Galatasaray kazandı onlar da biraz toparladılar. Şampiyonluk şansları var mı? Bence yok ama ikincilik için kıyasıya mücadele edecekler.

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