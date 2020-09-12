AHMET ÇAKAR

Penaltıyı bilinçaltındaki şeytan verdi

Türkçemizde mükemmel bir benzetme ya da deyim vardır. "Şeytan ayrıntıda gizlidir" diye. 40 senedir futbolun içerisindeyim bunun yarıdan fazlası hakemlik yapmakla geçti. Maçın son dakikasında olan penaltıyı asla bir insan vermedi. O penaltıyı bilinçaltında olan şeytan verdi! Türk hakemleri cin gibidir. Hatta daha ağır konuşuyorum: Rüzgar gülü gibidir. Gelen MHK, giden MHK, söylentiler vıdı vıdılar.. Bir Türk hakemine o son dakikada olan komik penaltıyı çaldırdı. Oyun genelinde bir hakem mükemmel olabilir ama dedik ya şeytan ayrıntıda gizlidir. Gelelim maça.. Fenerbahçe kazandı. Kazanamayabilirlerdi de ama şunu iddia ediyorum.. Bu Fenerbahçe geçtiğimiz sezon olan Fenerbahçe'den güçlü değil. Eğer Sosa iyi oynamaz, uzun süreli sakatlıklar geçirirse bu Fenerbahçe ilk üçe giremez. Kim ne derse desin Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu hatta o beğenmediğimiz alkolik ve nikotinman Max Kruse'nin bırakın yerini tutmayı yanına yaklaşacak bir oyuncu yok. Oyuncular çok sıradan, yukarıda da belirttiğim gibi eğer Sosa bazı maçları bireysel yeteneğiyle almaz ya da sakatlıklar nedeniyle git gel yaşarsa Fenerbahçe son derece sıradan bir takım olur. Hâlâ bakıyoruz, Zanka ve Frey'lerle oynamaya çalışıyorlar. Gökhan ve Caner'in kaliteleri belli ama ne kadar süreyle istikrarlı oynayabilecekler. Orta sahada yaratıcı adam pek az. Kanatlar iyi değil. Valencia için konuşmak çok erken. Ufak tefek ama çabuk. Bir Vedat Muriqi olabilir mi bu konu çok tartışılır. Bir zamanlar yıldız olabilir ama son üç senesi Meksika gibi sıradan bir ligde geçmiş. Sonuç olarak Serdar Tatlı'yı kutlamak lazım. Dün gece hakemleriyle çok başarılı bir giriş yaptı. Umarım son dakika penaltısının hesabını önce hakem sonra Serdar Tatlı kamuoyuna verirler

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