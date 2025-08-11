11 Ağustos 2025, Pazartesi
CANLI | Alevlerle cansiparane mücadele! Çanakkale'de orman yangını büyüyor: Boğaz ve havalimanı geçici olarak kapatıldı

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 14:25 Güncelleme: 11.08.2025 17:15
Çanakkale’de orman yangını

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Son olarak Çanakkale Kepez'de orman yangını meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Manisa ve Bolu'da çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Öte yandan Çanakkale Valisi Ömer Toraman gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması konusunda uyarırken, Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı. Ayrıca Çanakkale Havalimanı pisti de uçuşlara geçici olarak kapatıldı

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını meydana gelirken bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

CANLI ANLATIM
16:58 11 Ağustos 2025

"RİSKLİ BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLE TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yangına ilişkin, "Çanakkale Merkezdeki yangına; 9 uçak, 10 helikopter ile havadan, 69 arazöz, itfaiye, iş makinaları ve 685 personel ile müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız güvenle tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 47 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale edilmektedir.   Hayati tehlikeleri yoktur." ifadelerine yer verdi. 

 

 

16:26 11 Ağustos 2025

DENİZ YOLUYLA YANGIN TAHLİYESİ! AK PARTİ MİLLETVEKİLİ GİDER A HABER'DE

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider A Haber canlı yayınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Gider, "Şu an yerleşim yerlerinde tahliyeler hem kara hem de deniz yoluyla yapılıyor." dedi.

 

16:03 11 Ağustos 2025

ÇANAKKALE-EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10 - 31. km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

15:52 11 Ağustos 2025

ÇANAKKALE HAVALİMANI PİSTİ TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale’de devam eden orman yangınları nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere tüm uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre pist, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar sivil uçuşlara hizmet vermeyecek.

 

 

15:50 11 Ağustos 2025

MERSİN'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisindeki ormandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı, Gülnar ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 3 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ile 2 ilk müdahale aracı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgeye giden Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ormanlık alanda soğutma işlemi devam ediyor.

 

15:46 11 Ağustos 2025

ÇANAKKALE'DE YANGIN İŞLETMELERE SIÇRADI

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde İzmir yolu çevresindeki işletmelere sıçradı. Vatandaşlar ve ekipler işletmeleri söndürmek için çalışıyor.


 

 

15:29 11 Ağustos 2025

BOĞAZ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI! ALEVLERLE ZORLU MÜCADELE

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

15:25 11 Ağustos 2025

MANİSA SOMA ORMAN YANGIN

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınını ekipler, kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Soma'nın Turgutalp Mahallesi’ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla yangına 7 dakika içerisinde müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

 

14:28 11 Ağustos 2025

“GEREKSİZ YERE TRAFİĞE ÇIKILMAMALI”

Konuya ilişkin Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzel yalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.

Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

13:27 11 Ağustos 2025

Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 

 

 

12:26 11 Ağustos 2025

BOLU

BOLU'DA ORMAN YANGINI! HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

12:26 11 Ağustos 2025

MERSİN

Mersin'in Bozyazı ilçesi Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. 

