CANLI | Alevlerle cansiparane mücadele! Bakan Yerlikaya açıkladı: Çanakkale yangınları kontrol altında

18:45 12 Ağustos 2025

Türkiye'nin dört bir yanında havaların mevsim normalleri üzerinde ısınması ve insan faktörlü ihmaller nedeniyle yangınlar yükselmeye devam ediyor. Alevlerin çıktığı yerlerden biri de Uşak oldu. Banaz ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık Köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan hem TSK’ya hem de Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri ile karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ekiple müdahale ediliyor.