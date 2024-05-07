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Kardeş Eli 2024 vacip kurban fiyatlarını açıkladı

Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Kardeş Eli 2024 vacip kurban fiyatlarını açıkladı

"Kurban Fedakarlıktır" sloganıyla Kurban Bayramı'na hazırlanan Kardeş Eli Derneği, hayırseverlerin emanet ettiği kurbanlıkları bayramda farklı coğrafyalarda kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Afrika bölgesinde büyükbaş hisse bedeli 2990 TL, küçük baş 3390 TL ve yurt içinde 12490 TL kurban bağışıyla 17 ülke ve 172 farklı yoksul bölgeye ulaşmayı hedefleyen dernek, milyonlarca insanı sevindirmek için çalışmalarına hızla devam ediyor.

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