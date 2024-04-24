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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şarkı eşliğinde parkta yürüyüş yaptı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şarkı eşliğinde parkta yürüyüş yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eşofmanlarıyla Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde parkta yürüyüş yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Ankara'da bir parkta eşofmanlarıyla yürüyüş yaparken çekilen görüntüleri, partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.




Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde paylaşılan görüntüde Bahçeli'nin, bir süre parkta yürüdüğü görüldü. Öte yandan Bahçeli'nin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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