MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şarkı eşliğinde parkta yürüyüş yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eşofmanlarıyla Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde parkta yürüyüş yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Ankara'da bir parkta eşofmanlarıyla yürüyüş yaparken çekilen görüntüleri, partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde paylaşılan görüntüde Bahçeli'nin, bir süre parkta yürüdüğü görüldü. Öte yandan Bahçeli'nin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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