İstanbul'da at eti skandalı! Ekipleri şoke eden olay
İstanbul'da bir ihbarı değerlendiren ekipler Sultangazi'de baskın düzenledi. Adreste bulunan kamyonet içinde kesilmiş at etleri bulunurken, 3 at da kesilmek üzereyken ele geçirildi. Ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Sultangazi'de gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri gittikleri adreste kamyonet içinde kesilmiş at etleri ile kesilmek için bekletilen 3 at buldu. Polis ekipleri, at kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay Sultangazi, Habipler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerine 'gecekondu bahçesinde at kesiliyor' şeklinde bir ihbar geldi.
Bunun üzerine zabıta ekipleri polis eşliğinde ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Zabıta ekipleri, adreste yaptığı aramada 3 at bulurken, park halindeki bir kamyonetin kasasında ise kesilmiş ata ait et parçaları olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri gecekonduda yaptığı aramada kimseye rastlamadı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.
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