Oğuz Murat Aci’nin eşi ve babası mezarı başında isyan etti: Bizim bayramlarımızı karaya çevirdi

"BEN DE ANNEYİM ANLAYACAK EN UFAK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Eylem Tok'un olay sonrası davranışlarını kabul edemediğini söyleyen acılı eş Aci, "Anlamlandıramadım, en başta bir şey hissetmekten ziyade bir insan bu kadar insanın canına kast edip nasıl hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde güle oynaya gidebilir diye düşündüm. Ya alışkınlar böyle bir duruma, daha önce de yaşanmış bir şey çünkü tatile gider gibi gidiyorlar. 'Nasılsa üstü kapanır, geri döneriz' gibi bir düşünceyle yapılmış bir şey olduğunu düşündüm, hala da öyle düşünüyorum. Ben de bir anne olarak onu anlayacak en ufak bir şey bulamıyorum. Kendisi annelik içgüdüsünden falan bahsetti, ne olduğunu yanlış biliyor herhalde, annelik içgüdüsü bütün yavrulara, canlılara duyulan bir şey. Sadece kendi çocuğumu sakınayım, diğerlerine ne olursa olsun gibi bir şey değil. Orada 5 can yatıyor, hepsinin bir annesi var, diğerleri bekardı ama eşimin de bir çocuğu var, o da benim yavrum ben de bir anneyim. Annelik içgüdüsü olsaydı bunları düşünürdü. Oğluna en büyük kötülüğü yaptı, hem bu olayların bu kadar büyümesinde hem de değer yargılarını bugüne kadar oluşturamadığı gibi bundan sormasında da çocuğuna vicdani bir şey yükleyemedi. O çocuk maalesef belki de ileride de böyle davranacak, 'Böyle bir şey yaptım ama demek ki insanların canı önemli değildi' diyecek. Maalesef topluma kötü bir kişi daha kazandırdı, devam etmesin oğluna doğrusu neyse onu öğretsin. Çocuğum ilk günden beri farkında çünkü her sabah beraber uyanıyorsun, her akşam kapıdan gelmesini bekliyor, haliyle soruyor, 'Nerede' diyor. Artık adalete teslim olsunlar kendileri de rahat etsinler, bizi de rahat bıraksınlar" diye konuştu.