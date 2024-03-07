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Yazar Eylem Tok’un oğlunun 1 kişiyi öldürdüğü kazaya karışan araçları A Haber görüntüledi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Yazar Eylem Tok’un oğlunun 1 kişiyi öldürdüğü kazaya karışan araçları A Haber görüntüledi

İstanbul'da yazar Eylem Tok’un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden 5 kişiye çarpmış ve bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından yazar Eylem Tok, oğlunu Mısır'a kaçırdı. Olay sonrasında 17 yaşındaki sürücü ve onu Mısır'a kaçıran annesi için hazırlanan kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Kazaya dair detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlatırken kazaya karışan araçları A Haber muhabiri Hasan Zahid Zaim ekrana getirdi.

Türkiye'nin yüreğini yakan kaza İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart'ta meydana geldi. Oğuz Murat Acı arkadaşlarıyla ATV turuna çıkmıştı. Bir süre sonra arızalanan araçlardan biri emniyete şeridine çekildi. Bu sırada yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur lüks otomobiliyle ATV aracını kontrol eden 5 kişiye çarptı. Olayda Oğuz Murat Acı hayata veda etti.

A HABER EKRANA GETİRDİ

Yazar Eylem Tok ve oğlunun birkaç saat sonra da uçakla Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı. Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Haber'de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kırmızı bülten sürecinin başlatıldığını duyurdu. Kazaya dair detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlatırken kazaya karışan araçları A Haber muhabiri Hasan Zahid Zaim ekrana getirdi.

KAMERA ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Ramazan Almaçayır: Yapılan değerlendirmelerde kazanın 23.20 sıralarında meydana geldi. Şu anda kaza anını kaydeden bir kamera tespit edilemedi. MOBESE yok ve kameraların olmadığı bir lokasyon ancak çevredeki evler ve diğer yerler araştırılmaya devam ediliyor. Olay yeri inceleme ekipleri de bu noktada incelemeler yaptı. Kazada maalesef bozuk ATV'ye bakan Murat Acı hayatını kaybetti.

İNSANLAR SAVRULUYOR

Kaza yapan araca bakıldığı zaman aracı çarptıktan sonra savrulduğunu görebiliriz. Aracın kaza karelerine bakıldığı zaman sağ taraftan çarptığını anlıyoruz. ATV'nin arka sol kısımdan büyük bir hasar aldığını biliyoruz. Bölge eğimli bir bölge. İnsanlar savruluyor aracın da şarampole devrildiğini görüyoruz.

TELEFONLAR NEREDE?

Burada bir can pazarı yaşanıyor. Sağlık ekiplerine haber veriliyor. Çevredeki bazı vatandaşlar da gelip yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Burada işte bir vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bundan sonra anne Eylem Tok'a telefon açılıyor. Eylem Tok hemen buraya geliyor ve oğlu ile buradan ayrılıyor. Şu anda bölgede 2 telefon kayıp durumda. Telefonlar nerede? Anne mi aldı? Bunun araştırması yapılıyor. Sinyal tespitinden telefonları nerede olduğu ortaya koyulacak. Kazayı yapanların 112'yi aradığına dair resmi bir durum ortada yok.

ARAÇ PARAMPARÇA

Hasan Zahir Ezim: Kazanın olduğu yer ormanlık bir alan ve geceleri karanlık oluyor. Aynı zamanda virajlı bir bölge. Bizler şu anda olaya karışan araçların olduğu yediemin otoparkındayız. Olaydan sonra polis ekipleri araçları buraya getirdiler. Araca bakıldığı zaman kazanın şiddeti ortaya çıkıyor. Aracın ön sağ tarafı kopmuş durumda. Lastik yok olmuş durumda. Araç kullanılmaz hale gelmiş.

ATV ARAÇLARI BİRBİRİNE GİRMİŞ

Aracın çarptığı ATV araçları birbirine girmiş durumda. Aracın içine bakıldığı zaman adeta savaş alanını anımsatıyor. Aracın ön tarafında yer alan hava yastıkları açılmış durumda. Arabanın ön camı parçalanmış ve içine çökmüş durumda. Arananın lastiği yerinden çıkmış durumda. Araç pert olmuş ve kullanılmaz halde. 3 tane ATV'yi paramparça ediyor. Kazaya karışan ATV'ler oldukça büyük ve demir yığını diyebiliriz.

AŞIRI HIZ İLE ÇARPTI

Edindiğimiz bilgilere göre Timur Cihantimur kazadan önce arkadaşları ile bir kafede oturuyordu. Sonrasında işte arabaya ehliyetsiz olarak biniyor ve kazaya karışıyor. Kazaya karışan araçlara bakıldığı zaman aşırı hızlı gittiğini söyleyebiliriz. Bölge hem karanlık hem de virajlı. Burada hız yapıyor ve ATV'lere çarpıyor.

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Kırmızı bültenle arama talebi... KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA TALEBİ...

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