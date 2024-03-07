Yazar Eylem Tok’un oğlunun 1 kişiyi öldürdüğü kazaya karışan araçları A Haber görüntüledi

TELEFONLAR NEREDE?

Burada bir can pazarı yaşanıyor. Sağlık ekiplerine haber veriliyor. Çevredeki bazı vatandaşlar da gelip yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Burada işte bir vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bundan sonra anne Eylem Tok'a telefon açılıyor. Eylem Tok hemen buraya geliyor ve oğlu ile buradan ayrılıyor. Şu anda bölgede 2 telefon kayıp durumda. Telefonlar nerede? Anne mi aldı? Bunun araştırması yapılıyor. Sinyal tespitinden telefonları nerede olduğu ortaya koyulacak. Kazayı yapanların 112'yi aradığına dair resmi bir durum ortada yok.