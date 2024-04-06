Memur olmak isteyenlere büyük tuzak! İş vaadiyle vurgun yaptılar

PARA İSTİYORLAR

Bu sitelerdeki vaatleri gören vatandaşlar, tuzağa düşürüldüklerinin farkında olmadan verilen linke tıklıyor. İşte her şey o zaman başlıyor. Linke tıklayanlardan önce 'başvuru ücreti' adı altında 308 TL alınıyor. Aynı zamanda kişinin kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı gibi belgeleri de isteniyor.

Böylece, dolandırıcılar bu belgelerle banka hesabı, şirket açma ve kredi çekme gibi birçok işlem yapma imkânına da sahip oluyor. Dolandırıcılar, sahte başvuru sürecinde 'Süreç olumlu geçti' diyerek vatandaşlardan 1.030 TL daha talep ediyor. Sitedeki ilanda, 22 kamu kurumunun aldığı karar doğrultusunda bu paranın istendiği ileri sürülüyor. İşe giriş olmazsa da paranın iade edileceğini belirten dolandırıcılar, parayı aldıktan sırra kadem basıyor.