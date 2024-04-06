Memur olmak isteyenlere büyük tuzak! İş vaadiyle vurgun yaptılar
Dolandırıcılar şimdi de memur olmak isteyen vatandaşları hedef aldı. İnternet siteleri üzerinden kurulan tezgahla "iş vaadi" ile para toplayan dolandırıcılar, bu yolla binlerce kişiyi mağdur ederken; kimlik bilgileri gibi kişisel verileri de ele geçirdi.
Dolandırıcılar şimdi de memur olmak isteyen milyonlara gözünü dikti. Son dönemde sosyal medya platformlarında "40 bin TL maaşla KPSS'siz memur alınacak" ilanları dikkat çekmeye başladı. 1 milyona yakın takipçileri bulunan sahte hesaplarla, kamu idarelerinde çalışmak isteyen binlerce vatandaşın, çeşitli taahütlerle tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı.
VAATLER SIRALIYORLAR
Memur alımlarına yönelik paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ve internet siteleri, sayfalarında kamu kurumlarının isimlerini hatta bakanların fotoğraflarını kullanarak, "KPSS'siz memurluk şansı", "KPSS puan şartı 50", "İstihdam seferberliği yayınlandı", "Devlet her gün 3 binin üzerinde memur alıyor", "PTT, banka, holding ve boşta olan kurum kontenjanları açıklandı, lise, ön lisans ve lisans mezunları başvurabilir" gibi vaatlerde bulunuyor.
PARA İSTİYORLAR
Bu sitelerdeki vaatleri gören vatandaşlar, tuzağa düşürüldüklerinin farkında olmadan verilen linke tıklıyor. İşte her şey o zaman başlıyor. Linke tıklayanlardan önce 'başvuru ücreti' adı altında 308 TL alınıyor. Aynı zamanda kişinin kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı gibi belgeleri de isteniyor.
Böylece, dolandırıcılar bu belgelerle banka hesabı, şirket açma ve kredi çekme gibi birçok işlem yapma imkânına da sahip oluyor. Dolandırıcılar, sahte başvuru sürecinde 'Süreç olumlu geçti' diyerek vatandaşlardan 1.030 TL daha talep ediyor. Sitedeki ilanda, 22 kamu kurumunun aldığı karar doğrultusunda bu paranın istendiği ileri sürülüyor. İşe giriş olmazsa da paranın iade edileceğini belirten dolandırıcılar, parayı aldıktan sırra kadem basıyor.
10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR
AKKAŞ Partners Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı avukat Muhammet Emre Akkaş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurlarının atanma, hizmet ve yerleştirme şartlarını düzenlediğini söyledi. Akkaş, kamu personeli alım süreçlerinin kanun ve sair mevzuat hükümlerine göre yürütülmekte olduğunu ve bu yöndeki ilanların sadece Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın veya alım yapılacak bakanlığın internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğunun altını çizdi.
Akkaş şöyle konuştu: "Kişinin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkili olduğunu söyleyerek işe atama vaadinde bulunması, bundan menfaat elde etmesi ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Zarara uğrayan mağdurların, ilk adım olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu suça dayanak teşkil edecek delillerle (fatura, dekont, e-posta ve mesaj çıktıları, iletişim bilgileri) birlikte şikayette bulunmaları gerekiyor."
SAHTE YORUMLAR KULLANIYORLAR
Dolandırıcılar, inandırıcı olması için sitedeki ilanların altına sahte yorumlar da yaptırıyor. Kimi bir markette kasiyer olarak çalışırken, bu site aracılığıyla PTT'ye girdiğini iddia ediyor kimi yaptığı paylaşımda, evde işsiz şekilde atamasının yapılmasını beklerken, bu sitenin yardımıyla öğretmen olduğunu... Bir başkası ise bu site sayesinde bakanlıklara, kamu bankalarına kolaylıkla girilebileceğini öne sürüyor. Şikâyetin fazla olduğu ilanlarda ise dolandırıcılar yorum bölümünü tamamen kapatıyor ya da sınırlandırıyor.
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