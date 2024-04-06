Ankara’daki yangında mağdur olan esnaftan itfaiyeye tepki: 45 dakika sonra geldiler

ZARAR 100 MİLYON LİRA

Bölgedeki esnaflardan Hasbi Sağlam, "Olay, yabancı uyruklu kişilerin lastik yakmasıyla başladı. Alevler lastiklerin bulunduğu daha büyük bir olana sıçradı ve yanında bir tır bulunan bölgede patlama meydana geldi. Tır patlayınca ortalık duman oldu gitti. Bekleyen bir tırmış yakıt deposu patlayınca alevler hızla yayıldı.

Hava rüzgarlıydı ve itfaiye çok geç kaldı zamanında müdahale edemedi. Hava rüzgarlıydı ve itfaiye zamanında müdahale edemedi. Gelen itfaiyeciler işlerini düzgün yapmadı, talimatları takip etmediler. Dumandan ve alevlerden dolayı yaklaşamadık. En fazla zararı biz gördük, zararımız 100 milyon lirayı aştı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Buraların temizliği ve elektrik tesisatımızın yenilenmesi konusunda acil yardım istiyoruz." dedi.