Ankara'daki yangında mağdur olan esnaftan itfaiyeye tepki: 45 dakika sonra geldiler
Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın itfaiye ile birlikte THK, AFAD, OGM, DHMİ, EGM ve Jandarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Özellikle Türk Hava Kurumu'nun havadan yaptığı sortiler alevlerin söndürülmesinde büyük rol oynadı. Bölge esnafı yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini iddia ederken, "Yangın söndürme uçakları olmasaydı tüm site yanardı. Zararımız yaklaşık 15 milyon TL. Yetkililerden beklentilerimiz çatımızı yapsalar, makinelerimiz verseler ve bir an önce üretime geçmek istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız budur ve başka bir işimiz yok yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz." diye konuştu.
Yangının lastiklerin bakırlarından ayrıştırılması için yakılması sonucu çıktığı tespit edildi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmede yetersiz kaldı. Türk Hava Kurumu'nun uçakları ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter yangın söndürme uçakları da devreye girdi ve uzun uğraşlar sonucunda tamamen söndürüldü. Ancak bölgede işyerleri bulunan bazı esnaflar, itfaiye ekiplerinin geç müdahale ettiğini ve acemi gibi davrandıklarını belirtti. Yangında çok sayıda iş yeri ve araç zarar gördü. Yangına sebep olduğu şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı, diğer 4 kişinin işlemleri sürüyor.
ZARAR 100 MİLYON LİRA
Bölgedeki esnaflardan Hasbi Sağlam, "Olay, yabancı uyruklu kişilerin lastik yakmasıyla başladı. Alevler lastiklerin bulunduğu daha büyük bir olana sıçradı ve yanında bir tır bulunan bölgede patlama meydana geldi. Tır patlayınca ortalık duman oldu gitti. Bekleyen bir tırmış yakıt deposu patlayınca alevler hızla yayıldı.
Hava rüzgarlıydı ve itfaiye çok geç kaldı zamanında müdahale edemedi. Hava rüzgarlıydı ve itfaiye zamanında müdahale edemedi. Gelen itfaiyeciler işlerini düzgün yapmadı, talimatları takip etmediler. Dumandan ve alevlerden dolayı yaklaşamadık. En fazla zararı biz gördük, zararımız 100 milyon lirayı aştı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Buraların temizliği ve elektrik tesisatımızın yenilenmesi konusunda acil yardım istiyoruz." dedi.
"İTFAİYE HEMEN GELMEDİ 45 DAKİKA SONRA GELDİ"
Güney Terzioğlu, "Firma bana aittir. Yan taraftaki hurda ve ikinci el lastiklerin bulunduğu yerden yangın çıktı. Kısa sürede bizim iş yerimize sıçradı. Tedbirler alınmış olsaydı belki bu kadar zarar görmeyebilirdik. İtfaiye hemen gelmedi 45 dakika sonra geldi. İtfaiye aşırı dumandan dolayı yetersiz kaldı. ve yangın söndürme uçakları olmasaydı tüm site yanardı. Zararımız yaklaşık 15 milyon TL. Yetkililerden beklentilerimiz çatımızı yapsalar, makinelerimiz verseler ve bir an önce üretime geçmek istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız budur ve başka bir işimiz yok yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz. " diye konuştu.
ABB'NİN İTFAİYELERİ YETERSİZ KALDI
Başka bir esnaf Cengiz Koçak, "İş yerinde çalışırken duman gördük. Lastikçilerin oradan ateş vurmasıyla yangın büyüdü. Müdahalelerimiz yetersiz kaldı. Elektrik kesilince yangın söndürme aparatlarımızı kullanamadık. Çok hızlı yayılan yangında malzemelerimizi kurtardık ancak zararımız 20 milyon TL'yi buldu. İtfaiyeler de yetersiz kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz elimizden tutsunlar destek versinler. Buranın bir an önce ayağa kalkması lazım. Bir sürü insan ekmek yiyor 200 kişinin ekmek yediğini düşünün her birinin 3 kişiden ailesi olsa 600 kişi yanı bir an önce yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu.
"MAZOT TANKERİ PATLAYARAK YANMAYA BAŞLADI"
Bölgedeki esnaftan Soner Çinkaya, "Lastiklerin olduğu alanda yabancı uyruklu birkaç kişinin yapmış olduğu yanlış uygulamadan dolayı patlama meydana geldi. Bakır kabloları plastiğinden ayırmak için yaktıkları ateşin kıvılcımıyla yakında bulunan TIR'ların mazot tankeri patlayarak yanmaya başladı. Komşularımızın ve benim olmak üzere toplamda 9 iş yeri buradan sıçrayan yangınla kullanılmaz hale geldi. Buradaki lastiklerin kaldırılmasını çok talep ettik, yetkili yerlere bildirdik ama bunun önlemi alınmadı. Yalnızca benim zararım 2-3 milyon lira civarında." sözlerini kullandı.
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