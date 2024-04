Ankara’daki yangında mağdur olan esnaftan itfaiyeye tepki: 45 dakika sonra geldiler

ABB'NİN İTFAİYELERİ YETERSİZ KALDI

Başka bir esnaf Cengiz Koçak, "İş yerinde çalışırken duman gördük. Lastikçilerin oradan ateş vurmasıyla yangın büyüdü. Müdahalelerimiz yetersiz kaldı. Elektrik kesilince yangın söndürme aparatlarımızı kullanamadık. Çok hızlı yayılan yangında malzemelerimizi kurtardık ancak zararımız 20 milyon TL'yi buldu. İtfaiyeler de yetersiz kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz elimizden tutsunlar destek versinler. Buranın bir an önce ayağa kalkması lazım. Bir sürü insan ekmek yiyor 200 kişinin ekmek yediğini düşünün her birinin 3 kişiden ailesi olsa 600 kişi yanı bir an önce yardımcı olsunlar" şeklinde konuştu.