John Tinniswood 111 yaşında! Dünya tarihine geçti...

İngiltere'de yaşayan 111 yaşındaki John Tinniswood, 114 yaşındaki Venezuelalı Juan Vicente Perez Mora'nın hayatını kaybetmesi üzerine dünyanın en yaşlı erkeği oldu.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, 1912 doğumlu Tinniswood, uzun ömrünün sırrını "her şeyi ölçülü yapmak" şeklinde özetledi. Tinniswood, her cuma balık ve patates kızartması yediğini, her şeyi ölçülü yapmanın yanı sıra hareketli olduğunu belirtti.

İkinci Dünya Savaşı Gazisi ve emekli muhasebeci Tinniswood, Kovid-19 salgınını atlattı.