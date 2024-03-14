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Türkiye Sigorta'dan 2024'e hızlı başlangıç

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Türkiye Sigorta’dan 2024’e hızlı başlangıç

Türkiye Sigorta, yılın ilk iki ayında toplam prim üretimini yüzde 160 artırarak 19,3 milyar TL’lik prim üretimiyle yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Şubat ayı itibariyle prim üretimimizi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artırarak; 19,3 milyar TL’ye ulaştırdık ve sürdürülebilir karlılık stratejimiz doğrultusunda finansal başarımızı daha da ileriye taşıdık. 2024 yılında finansal başarımızı devam ettirecek, ülkemizin stratejik yatırımlarına ve insanımızın bireysel risklerine güvence sunmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yatırımcımıza fayda sağlamaya da devam edeceğiz." dedi.

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