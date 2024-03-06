8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün? Türkiye'de ilk kez ne zaman kutlandı? 8 Mart Kadınlar Günü tarihi ve önemi...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kökeni, kadın haklarının önemini vurgulamak ve eşitlik mücadelesini desteklemek amacıyla ortaya çıktı. Bu özel gün, 20. yüzyılın başlarında, özellikle de kadınların çalışma koşulları ve oy hakkı gibi temel hakları için mücadele ettikleri dönemde ortaya çıktı. Tarihi kökeni kesin olarak belirlenemese de, günümüzde 8 Mart tarihi genellikle Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanır. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi gün?
Her yıl 8 Mart'ta kutlanan "Dünya Kadınlar Günü", kadınların fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillenmesindeki kritik rolünü vurgulamak için ayrılmış bir gündür. Bu özel gün, kadın haklarına olan önemin vurgulanması amacıyla ortaya çıkmıştır. Kadınlar Günü'nün tarihçesi, kadınların çalışma koşulları, oy hakkı gibi temel hakları için mücadele ettikleri dönemde şekillenmiştir. Kadınlar Günü tarihçesi ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2024 KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. 2024 yılında Kadınlar Günü cuma gününe denk geliyor.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapıldı. Bu olaylardan 52 yıl sonra Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında 8 Mart 1857 tarihinde New York'ta başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl Kadınlar günü olarak kutlanmasını kararlaştırdılar.
Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı büyük özellik taşıyordu. Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Bu yılın etkinlikleri arasında, Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başladı. İki yıl sonra 1977'de, Birleşmiş Milletler genel toplantısında kadın hakları, uluslararası barış günü olarak kabul edildi.
TÜRKİYE'DE 8 MART
Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975'te daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. 1984'ten itibaren her yıl "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya başlandı.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
Dünya Kadınlar Gününün Uluslararası barış günü olarak kabulünün altında iki temel neden açıklandı. Dünya barışının korunması, sosyal gelişim için ve temel insan haklarının kullanılması için, kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesiyle, Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.
Günümüzde, Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından çok daha farklı bir gündür.
Kadın haklarının kazanılmasında, nerelerden başlanıldığını ve bu günlere nasıl gelindiğinin hatırlanması bağlamında bu gün özel bir gündür. Dünya Kadın Günü, dünya kadınları arasında da bir dayanışma ve deneyim değişme günüdür.
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