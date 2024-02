Cumhur’un adayı Murat Kurum müjdeyi Pendik’te verdi: Raylı sistem, TEM ve E-5 düzenlemeleri...

"BU MİLLETİ GÜZEL İSTANBUL'A YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"

Kurum "Belediye başkanım anlattılar. Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Biz bunun için çalışacağız. Bunun için kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Şöyle başımızı yastığa koyduğumuzda Pendik'in yarınlarını buradaki gençlerimizin geleceğini hep birlikte hayal edeceğiz. Uyku tutmayacak geceler gündüzlerle birleşecek. Göreceksiniz biz çalışıp, çabalayıp bu milleti güzel İstanbul'a yeniden kavuşturacağız ve kıymetli dostlarım, 22 yıldır tarihi nitelikteki her bir projemizle, yeni bir projenin kapılarını aradık. Yaptığımız her bir çalışma daha büyük bir çalışmanın ve değişimin yolunu açtı. Biliyorsunuz bakanlığım döneminde Pendik'te iki muhteşem yeşil alan projesi yaptık. Millet bahçelerimizi buraya geldik, söz verdik ve Pendik'in en güzel yerinde yürüme mesafesinde o yeşil alanları Pendik'in gençliğine kadınlarına armağan ettik" dedi.