Cumhur’un adayı Murat Kurum müjdeyi Pendik’te verdi: Raylı sistem, TEM ve E-5 düzenlemeleri...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik' de sivil toplum kurumlarının temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantıda konuşan Kurum, "Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Biz bunun için çalışacağız." diye konuştu. Kurum, program sonrası Pendikspor'u da ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Pendik' de sivil toplum kurumlarının temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve parti temsilcileri katıldı. Kurum, STK buluşmasının ardından Pendikspor'u da ziyaret etti. Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu, kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Kurum, sahada şut attı.