Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a yurt dışı çıkış yasağı verildi
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007’de silahlı saldırıyla öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla açılan davaya SEGBİS üzerinden ifade vermek için Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki adliyeye geldi. Duruşmada konuşmayan Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından Samast hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlenmişti.
SORUŞTURMA 14. AĞIR CEZANIN SUÇ DUYURUSUYLA BAŞLADI
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Hrant Dink'in eşi Rahil Dink, çocukları Arat ve Sera Dink ve kardeşi Hasrof Dink "müşteki" sıfatıyla, Ogün Samast ise "Suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Dink cinayetinde "kamu görevlilerinin ihmali" davasında hükümle beraber Ogün Samast hakkında FETÖ üyeliği suçundan 12 Nisan 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunulması ile soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.
SAMAST FETÖ'NÜN YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATLI
Ogün Samast'ın doğrudan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilmediği, anacak Samast'ın ele geçirilen bir kısım delillerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyeleri ile belli bir irtibatının olduğu aktarıldı. Samast'ın bu irtibatının şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu ifade edildi.
SAMAST HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
İddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dava daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.
SAMAST 15 KASIM'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi´nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından Samast hakkında `Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek´ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.
Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi. Ogün Samast, davada ifade vermek için memleketi Trabzon'da Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Çok sayıda sivil polis ekibi, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Adliyeye yürüyerek giren, siyah şapka ve gözlük taktığı görülen Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davaya katılıp, ifade verecek.
OGÜN SAMATS MAHKEMEDE KONUŞMADI
Hrant Dink suikasti tetikçisi Ogün Samast FETÖ'den hakim karşısına çıktı. Samast mahkemede konuşmadı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de silahlı saldırıyla öldüren Ogün Samast'a mahkeme yurt dışına çıkış yasağı verildi.
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