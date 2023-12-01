Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı? Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Can Gürzap neden vefat etti, hastalığı neydi?
"Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Son dakika haberine göre Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki, Can Gürzap neden vefat etti? İşte usta sanatçı hakkında emrak edilenler...
"Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Son dakika haberine göre Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki, Can Gürzap neden vefat etti? İşte usta sanatçı hakkında emrak edilenler...
CAN GÜRZAP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.
Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.
Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.
"Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir", Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı.
CAN GÜRZAP DİZİLERİ VE FİLMLERİ
-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- 2017 - Rüstem Fıstıkoğlu
-Medcezir 2013-2015 - Asım Şekip Kaya
-İffet - 2011 - Enes Tarıkoğlu
-Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2012 - Davut Tataroğlu
-Aşk Beklemez - 2006
-Rüyalarda Buluşuruz - 2006
-Halk Düşmanı - 2004
-Aşkımızda Ölüm Var - 2004
-Seni Yaşatacağım - 2003
-Aşk ve Gurur - 2002
-Beyaz Yalanlar - 2000
-Yorgun Ölüm - 1994
-Bir Aşk Uğruna - 1994
-Yorgun Savaşçı - 1993
-Ağrıya Dönüş - 1993
-İlk Aşk - 1991
-Ateşten Günler - 1987
-Yangın - 1984
-Metres - 1983
-Kartallar Yüksek Uçar - 1983
-Yorgun Savaşçı - 1979
-Yaşam Kavgası - 1978
-Sırça Kümes - 1977
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- Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı? Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Can Gürzap neden vefat etti, hastalığı neydi?
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