Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı? Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ismi Can Gürzap neden vefat etti, hastalığı neydi?

"Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Son dakika haberine göre Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki, Can Gürzap neden vefat etti? İşte usta sanatçı hakkında emrak edilenler...