Van’da heyecanlandıran keşif! 3 bin 200 yıllık kafatasında ’beyin ameliyatı’ izi

"ANTROPOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BULGULAR ELDE ETTİK"

Van YYÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da 3 yıldır devam eden çalışmalarda antropolojik açıdan önemli bulgular elde ettiklerini anlattı.

Nekropolde tespit ettikleri 7 mezarda yaptıkları araştırmada, ameliyat edilmiş yaklaşık 30 kafatası bulduklarını aktaran Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Antik çağlarda kafatası ameliyatlarında oluk açma, kesme, delme ve kazıma yöntemleri kullanılıyordu. Bu nekropolde 4 tekniğin de kullanıldığını tespit ettik. Bizim için çok önemli. Bölgede beyinle ilgili nörolojik bir hastalık ya da salgın yaşanmış olabilir. Bireyler 4 yöntemle ameliyat edilmiş. Ameliyat olanların yüzde 60'ı iyileşmiş. Bu da ameliyatların çok başarılı yapıldığını gösteriyor. Türkiye'de bu kadar çok kafatası ameliyatının yapıldığı tek yerin Kaniya Bekan Nekropolü olduğunu söyleyebiliriz. Hastalara gerekli önem verilmiş. Ameliyatların genelde kafatasının sağında, solunda ve ensede yapıldığını gördük."