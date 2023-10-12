HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI 🌖 : Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Halkalı güneş tutulması 14 Ekim'de Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde görünecek ve yoluna çıkanlar için eşsiz bir manzara, bilim insanları için ise ender bir fırsat yaratacak.



NASA'ya göre, hava koşulları izin verdiği sürece, Güneş'in yalnızca bir kısmının ay tarafından kaplandığı hilal şeklindeki kısmi güneş tutulması, Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek.