HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI 🌖 : Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
"Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekim ayı, bu yılın Güneş Tutulması aylarından biri olarak özel bir yere sahip. Bu tutulma, halkalı güneş tutulması olarak da bilinen "Ateş Çemberi Güneş Tutulması" olarak adlandırılıyor. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi? İşte, halka güneş tutulması hakkında merak edilenler...
"Halkalı güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları tarafından araştırılıyor. Bu tutulma, "Ateş Çemberi Güneş Tutulması" olarak da biliniyor. Peki, güneş tutulması ne zaman başlayacak? İşte, halkalı güneş tutulması hakkında merak edilenler...
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir.
Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.
Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Halkalı güneş tutulması 14 Ekim'de Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde görünecek ve yoluna çıkanlar için eşsiz bir manzara, bilim insanları için ise ender bir fırsat yaratacak.
NASA'ya göre, hava koşulları izin verdiği sürece, Güneş'in yalnızca bir kısmının ay tarafından kaplandığı hilal şeklindeki kısmi güneş tutulması, Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek.
GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ABD'de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayacak tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. Tutulma, California, Idaho, Colorado ve Arizona'nın belirli bölgelerinden de görülebilecek.
NASA yetkilisi Kelly Korreck, CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüleri canlı paylaşacağını belirtti.
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek.
ABD'de gözlemlendikten sonra tutulma, Meksika, Belize, Honduras, Panama ve Kolombiya'dan da izlenecek ve son olarak Brezilya'nın Atlantik kıyısındaki Natal kentinde sona erecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?
- HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI 🌖 : Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
- Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...
- KPSS şartı aramıyor! Türksat yüksek maaş ile 112 personel alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru ekranı…
- 12 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- Telefonunu kullanmayanların bağlantısı 24 saat içinde kesilecek! 1 yıl süre verilecek ve kara listeye alınacak
- BAŞVURULAR BAŞLADI! 12 Ekim KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? www.turkiye.gov.tr
- MİLLİ MAÇ TARİHİ 2023! Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!
- TCMB EKİM 2023 FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihleri...
- JGK lise mezunu uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru detayları ve ekranı
- Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...