HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI 🌖 : Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ABD'de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayacak tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. Tutulma, California, Idaho, Colorado ve Arizona'nın belirli bölgelerinden de görülebilecek.



NASA yetkilisi Kelly Korreck, CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüleri canlı paylaşacağını belirtti.