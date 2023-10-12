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HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI 🌖 : Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI 🌖 : Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

"Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekim ayı, bu yılın Güneş Tutulması aylarından biri olarak özel bir yere sahip. Bu tutulma, halkalı güneş tutulması olarak da bilinen "Ateş Çemberi Güneş Tutulması" olarak adlandırılıyor. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi? İşte, halka güneş tutulması hakkında merak edilenler...

"Halkalı güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları tarafından araştırılıyor. Bu tutulma, "Ateş Çemberi Güneş Tutulması" olarak da biliniyor. Peki, güneş tutulması ne zaman başlayacak? İşte, halkalı güneş tutulması hakkında merak edilenler...

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir.

Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.

Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Halkalı güneş tutulması 14 Ekim'de Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde görünecek ve yoluna çıkanlar için eşsiz bir manzara, bilim insanları için ise ender bir fırsat yaratacak.

NASA'ya göre, hava koşulları izin verdiği sürece, Güneş'in yalnızca bir kısmının ay tarafından kaplandığı hilal şeklindeki kısmi güneş tutulması, Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ABD'de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayacak tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek. Tutulma, California, Idaho, Colorado ve Arizona'nın belirli bölgelerinden de görülebilecek.

NASA yetkilisi Kelly Korreck, CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüleri canlı paylaşacağını belirtti.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

ABD'de gözlemlendikten sonra tutulma, Meksika, Belize, Honduras, Panama ve Kolombiya'dan da izlenecek ve son olarak Brezilya'nın Atlantik kıyısındaki Natal kentinde sona erecek.

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