Son dakika: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023...
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada saat 09.28'de yaşanan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Yapılan açıklamada saat 09.28'de yaşanan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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