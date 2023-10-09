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Gençlerin kavgasında kan aktı: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2023
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Gençlerin kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup genç arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tığcılar Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bıçaklanan 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

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