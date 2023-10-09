Dışı çıtır içi sulu bu muhteşem köfte tarifi herkesi mest edecek! İşte meşhur köftecilerin eşsiz sırrı

Köfteyi mükemmel kıvamına getirebilmek için birçok farklı tarif ve püf nokta denense de, kıyma hazırlama aşaması köftenin lezzetini belirleyen en kritik adımlardan biridir. Kıymanın doğru oranda yağlı olması, baharatlarla uyumlu bir şekilde karıştırılması ve yoğrulması köftenin lezzetini etkileyen temel faktörlerdir.

KÖFTENİZİN SULU KALMASI İÇİN BUNU EKLEYİN!

Birçok kişi tam kıvamında bir köfte hazırlayabilmek için farklı tarifler, püf noktalar deniyor. Özellikle kıymayı hazırlama aşamasındayken köftenin harcını özenle hazırlamaya çalışıyor. Ancak ne kadar dikkat etseniz de köfteler istediğiniz tat ve kıvamda olmayabiliyor. Bunun için farklı alternatifler deneyebilirsiniz. Hazırladığınız köftenin kuru olmaması için iç harcına kuyruk yağı ekleyebilirsiniz. Neredeyse köftecilerin tamamı, kıymayı hazırlarken iç harcına kuyruk yağı eklemeyi ihmal etmiyor. Köftecilerin püf noktası haline gelen bu yöntem köftenin hem daha lezzetli hem de sulu kalmasını sağlıyor. Bunun için iç harca bir kaşık çekilmiş kuyruk yağı eklemeniz yeterli.