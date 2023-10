Dışı çıtır içi sulu bu muhteşem köfte tarifi herkesi mest edecek! İşte meşhur köftecilerin eşsiz sırrı

Kıyma harcını hazırlamadan önce kıymanızın iki kere çekilmiş olduğundan emin olun. Usta köfteciler, iyi çekilmiş kıymanın çok daha lezzetli sonuçlar vereceğini belirtiyor. Aynı zamanda en iyi köfte çeşidinin de kasap köftesi olduğu söyleniyor. Köfte hazırlarken yoğurma aşamasını uzun tutmak, lezzeti her zaman iki katlıyor. Kıymayı iyice yoğurduktan sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlenmeye bırakmanız gerekiyor. Bu sayede iç harç sıkılaşarak kendini toparlar. Birçok kişi pratik bir şekilde daha kısa yollardan köfte yapmaya çalışsa da her yiyeceğin kendine has bir yapım aşaması ve bekleme süresi bulunuyor.