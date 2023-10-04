04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zeray'dan sağlık ve doğa temalı yepyeni bir proje daha: Zeray Dilasa Orman

Zeray'dan sağlık ve doğa temalı yepyeni bir proje daha: Zeray Dilasa Orman

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.10.2023
ABONE OL
Zeray’dan sağlık ve doğa temalı yepyeni bir proje daha: Zeray Dilasa Orman

Geliştirdiği projeler ile gayrimenkul sektöründe ses getiren işlere imza atan Zeray, düzenlediği basın lansmanıyla Dilasa Orman projesini tanıttı. 'Çevreye duyarlı sağlıklı ev' mottosuyla konut sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Zeray, Dilasa Orman projesinin basın lansmanını 4 Ekim Çarşamba günü projenin satış ofisinde gerçekleştirildi. Zeray Medya ve Planlama Yöneticisi Yasemin Dinçok’un organizasyonu sağladığı basına lansmanına, ulusal ve yerel basından temsilciler ile emlak haber portallarından bir çok davetli katılım sağladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA