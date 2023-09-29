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2024’de İlk Kazma Vurulacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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2024’de İlk Kazma Vurulacak

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, 6.OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, 6.OSB’de ilk kazmanın 2024 yılında vurulacağını anlattı.

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