Kastamonu’da 7 evi saran yangın kontrol altına alındı

Yangın tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Çakır şunları kaydetti:

"Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilen 7 daireden 3'ünde yaşam vardı. Toplam 10 vatandaşımız yangından etkilendi. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Devletimizin tüm kurumları köyde. Vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştiriyoruz. Yarından itibaren vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda konteyner kurulumunu yapacağız. Vatandaşlarımızın her türlü ayni ve nakdi yardım ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Tek tesellimiz bir can kaybı olmaması."