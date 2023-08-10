Kastamonu'da 7 evi saran yangın kontrol altına alındı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 7 evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı. Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirtti.
Uzla köyü Ülde Mahallesi'nde Hasan Demirci'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında Tevfik ve Mehmet Değirmenciye ait 2'şer ev ile Hasan Demirci, Şaban ve Murat Değirmenci'ye ait 7 ev tamamen yandı.
Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirtti.
Evlerin ahşap ve birbirine çok yakın olduğunu anlatan Çakır, "Toplamda 7 daire bu yangından etkilenerek tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina olarak 5 binamız ama 2 binada çift daire vardı. Toplamda 7 daire yangından etkilenmiş oldu." dedi.
Yangın tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Çakır şunları kaydetti:
"Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilen 7 daireden 3'ünde yaşam vardı. Toplam 10 vatandaşımız yangından etkilendi. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Devletimizin tüm kurumları köyde. Vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştiriyoruz. Yarından itibaren vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda konteyner kurulumunu yapacağız. Vatandaşlarımızın her türlü ayni ve nakdi yardım ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Tek tesellimiz bir can kaybı olmaması."
Köy sakinlerinden Hasan Demirci ise bir komşusuna misafirliğe gittiğini yangını daha sonra fark ettiğini belirtti.
Evinin kapısını açtığında yangını fark ettiğini anlatan Demirci, "Elektrikten kaynaklandığını düşünüyorum. Saat 22.00 civarında çıktı. Suyla müdahale ettik. İtfaiyeye haber verdik." diye konuştu.
Murat Değirmenci de evinin yandığını, durumu haber aldığında ilçe merkezinde bulunduğunu, daha sonra köye geldiğini aktardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı
- Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! İşte o iller..
- NOTAM ilan edildi ne demek, ne anlama geliyor? NOTAM nedir, ilan edilince ne olur?
- 2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...
- Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!
- Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye'nin 82. ili belli oldu mu?
- SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! Oranlar açığa çıktı, %5'lik ek artışla! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!
- Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! EYT'siz 39'dan fazla mesleğe piyango vurdu! SGK girişi 2000 sonrasına...
- Türk mutfağının vazgeçilmezi meğer altın değerindeymiş! Hafızanızı zımba gibi yapacak! Bir çay kaşığı tüketmek yeterli!
- Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?
- LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?
- İstanbul için deprem raporu geldi! En çok hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...