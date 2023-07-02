Kurban Bayramı tatili bitti dönüş başladı! Yollarda son durum: 14 araç birbirine girdi
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle tatile çıkanların dönüş yolculuğu bugün de devam ediyor. Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik tek yönlü olarak zaman zaman durma noktasına geldi. Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı, İstanbul yönü de ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile tatilciler dönüş yoluna geçti. Ege Bölgesi'nin kavşak kentlerinden biri olan Afyonkarahisar'da Trafik yoğunluğu başladı.
Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesi girişinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Konya'dan Afyonkarahisar'a geliş istikametinde yoğunluğun daha fazla olduğu gözlendi.
Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri yoğunluğun azaltılması için yoğun bir uğraş verdi. Karayolundaki yoğunluğun günün ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor.
3 FARKLI NOKTADA KAZA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı.
Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DÖNÜŞ HAREKETLİLİĞİ
Kurban Bayramı tatili bitimi ile vatandaşlar 9 günlük tatilin ardından geri dönüşler için otobüsleri tıklım tıklım doldurdu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler döndü, bayram tatili dolayısıyla İstanbul'a gelenler de gitmek için otogarda otobüslerini bekledi. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor.
"SEVDİKLERİMİZİ GÖRDÜK YA HER ŞEYE DEĞER"
İki gün yolculuğun ardından İstanbul'a ulaşan Behzat Dağ, "Bayram dönüşü, Van Erciş'ten yaklaşık 2 gün yolculuğun ardından İstanbul'a varabildik. Trafik bayağı yoğundu. Herkesin geçmiş Kurban Bayramını en içten dileklerle kutlarım. Her zamanki gibi ailemi gördüm. Sevdiklerimizi gördüm. Bayram güzeldir, her zamanki gibi hoş geçti. Yoğunluk vardı, trafik sıkışıktı ama yine de her şeye rağmen güzel geçti. Sevdiklerimizi gördük ya her şeye değer diyebiliriz" dedi.
"YOLLAR BAYAĞI KALABALIK"
Ek sefer ile bilet alabildiğini söyleyen Sinan Tuncil, "Türkiye'nin öbür ucundan geliyorum Van'dan geliyorum. Bayramı tatili için gittim hem çocuğum da oradaydı onu yanıma aldım. Ailem burada eşim oradaydı. Biz buraya geldik tatilde o da sonra buraya gelecek. İlk etapta zorlandım, her gün takip ediyordum ek sefer bulunca hemen 4 gün öncesinden biletimi aldım. Yollar bayağı kalabalık, Bolu'da, İzmit'te, Düzce'de çok kalabalıktı. Bolu tarafında 1 saati buldu. Tesislerde de yoğunluk olduğu için bayağı bir sıkıştırdı ondan kaynaklı" şeklinde konuştu.
ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih eden binlerce kişi, dönüş yoluna geçince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Konya'ya gidiş istikametinde tek şeritte neredeyse kuyruk oluşurken Antalya'ya geliş istikametindeki sakinlik dikkati çekti.
Eve Dönüş için son günü bekleyen tatilciler Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ve Akseki-Manavgat karayollarında zaman zaman kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri karadan denetimlerini sürdürürken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
TEKİRDAĞ'DAN İSTANBUL YÖNÜNE ARAÇ YOĞUNLUĞU
9 günlük bayram tatili süresi içerisinde Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bazı maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.
Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönüşte trafik yoğunluğu oluşturdu. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru dün akşam başlayan araç yoğunluğu, tatilin son günü de artarak sürdü. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, yer yer 2 kilometreyi aştı. Polis ve jandarma yoğun nedeniyle kara yolu üzerinde önlem aldı. Kavşaklarda sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Emniyet şeridini kullanan sürücülere ise ceza kesildi.
İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU'NDA TRAFİK
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da Tatil beldelerinde geçirenler, dönüşe geçti. Tatilin son gününde, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluk arttı.
HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise zaman zaman kuyruklar oluştu. Otoyol A.Ş. ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olumsuz yaşanmaması için tedbirlerini artırdı.
Trafiğin gece saatlerinde artması beklenirken, oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
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