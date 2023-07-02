Kurban Bayramı tatili bitti dönüş başladı! Yollarda son durum: 14 araç birbirine girdi

"YOLLAR BAYAĞI KALABALIK"

Ek sefer ile bilet alabildiğini söyleyen Sinan Tuncil, "Türkiye'nin öbür ucundan geliyorum Van'dan geliyorum. Bayramı tatili için gittim hem çocuğum da oradaydı onu yanıma aldım. Ailem burada eşim oradaydı. Biz buraya geldik tatilde o da sonra buraya gelecek. İlk etapta zorlandım, her gün takip ediyordum ek sefer bulunca hemen 4 gün öncesinden biletimi aldım. Yollar bayağı kalabalık, Bolu'da, İzmit'te, Düzce'de çok kalabalıktı. Bolu tarafında 1 saati buldu. Tesislerde de yoğunluk olduğu için bayağı bir sıkıştırdı ondan kaynaklı" şeklinde konuştu.

ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya-Konya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini geçirmek için Antalya'yı tercih eden binlerce kişi, dönüş yoluna geçince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Konya'ya gidiş istikametinde tek şeritte neredeyse kuyruk oluşurken Antalya'ya geliş istikametindeki sakinlik dikkati çekti.