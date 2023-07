Kurban Bayramı tatili bitti dönüş başladı! Yollarda son durum: 14 araç birbirine girdi

"SEVDİKLERİMİZİ GÖRDÜK YA HER ŞEYE DEĞER"

İki gün yolculuğun ardından İstanbul'a ulaşan Behzat Dağ, "Bayram dönüşü, Van Erciş'ten yaklaşık 2 gün yolculuğun ardından İstanbul'a varabildik. Trafik bayağı yoğundu. Herkesin geçmiş Kurban Bayramını en içten dileklerle kutlarım. Her zamanki gibi ailemi gördüm. Sevdiklerimizi gördüm. Bayram güzeldir, her zamanki gibi hoş geçti. Yoğunluk vardı, trafik sıkışıktı ama yine de her şeye rağmen güzel geçti. Sevdiklerimizi gördük ya her şeye değer diyebiliriz" dedi.