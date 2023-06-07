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Ünlü yazar Mevlüt Açık ikinci kitabını çıkarıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Ünlü yazar Mevlüt Açık ikinci kitabını çıkarıyor

Genç ve başarılı yazar Mevlüt Açık, yazarlık çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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