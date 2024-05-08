CHP lideri Özgür Özel Başkan Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Gülüşmeler, karşılıklı espriler...

"GÖRÜŞMENİN NOTUNU GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ARŞİVE KOYDUK"



AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi CHP adına Namık Tan'ın not tuttuğunu belirten Özgür Özel şu ifadeleri kullandı;

Zaten Namık Tan çok düzenli not tuttu. Onları deşifre ettik. Zaman zaman Türk dış politikasında da, CHP'de de kayıtdışı siyaseti eleştirmişliğimiz var.

Ben partiyi kurumsallaştırmak istiyorum, o yüzden yaptığım görüşmenin notunu güvenli bir şekilde arşivimize koyduk.

Ayrılırken, gelecek devir teslimde genel başkana vereceğiz.