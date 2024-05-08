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CHP lideri Özgür Özel Başkan Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Gülüşmeler, karşılıklı espriler...

Giriş Tarihi: 08.05.2024
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CHP lideri Özgür Özel Başkan Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Gülüşmeler, karşılıklı espriler...

AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeye dair yeni detaylar paylaştı. Özel, Başkan Erdoğan'ın kendisini sıcak bir tutumla karşıladığını dile getirdi, görüşme sırasında karşılıklı esprilerin olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Merkezi'nde Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

KARŞILIKLI HEDİYELEŞTİLER

Olumlu havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İADE-İ ZİYARET

Daha sonrasında iki genel başkan 'iç ve dış meselelerde diyalog içinde olma' yönünde sözleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını duyururken "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI"

Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.

ÖZGÜR ÖZEL DETAYLARI PAYLAŞTI

Daha sonrasında fondaş Medyascope'a konuşan Özel'e "AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığınız görüşme nasıl geçti?" sorusu yöneltildi.

GÜLÜŞMELER, KARŞILIKLI ESPRİLER...

Özel, Başkan Erdoğan'ın kendisini sıcak bir tutumla karşıladığını dile getirdi, görüşme sırasında karşılıklı esprilerin olduğunu belirtti.

Görüşmede Manisa bahsi açılınca birtakım gülüşmelerin olduğunu dile getiren CHP lideri, "Son derece saygılıydı, mesafeli değildi. Manisa'dan bahsederken birtakım gülüşmeler, karşılıklı espriler de oldu ama toplantının geneli diplomatik bir dil içinde geçti" dedi.

"GÖRÜŞMENİN NOTUNU GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ARŞİVE KOYDUK"

AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi CHP adına Namık Tan'ın not tuttuğunu belirten Özgür Özel şu ifadeleri kullandı;

Zaten Namık Tan çok düzenli not tuttu. Onları deşifre ettik. Zaman zaman Türk dış politikasında da, CHP'de de kayıtdışı siyaseti eleştirmişliğimiz var.

Ben partiyi kurumsallaştırmak istiyorum, o yüzden yaptığım görüşmenin notunu güvenli bir şekilde arşivimize koyduk.

Ayrılırken, gelecek devir teslimde genel başkana vereceğiz.

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