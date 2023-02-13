Kızılay ve TSK el ele omuz omuza! 900 köye böyle ulaştılar

Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde 500'e yakın noktada hizmet veren Kızılay, beslenme platformu üyesi kurum ve kuruluşların desteği ile her gün 2.6 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek ve ikram malzemeleri sağladığını duyurdu.