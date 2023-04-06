Konya’da saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Dehşeti yaşayan eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede yeni gelişme

3 sanık hakkında bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar ve Eda K. katılmadı. Mahkeme heyeti, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, ve 'yağma' suçunu 'yaralama' suçu olarak değerlendirerek 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 3 kişiye 'mala zarar verme' suçundan ise beraatına karar verdi.

Sanıkların, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet A.'ya da işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen davası ise sürüyor.