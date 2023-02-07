Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" kampanyası başlattı!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası başlattı ve vatandaşlara kardeş ülke Türkiye'ye yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.
Azerbaycan'da, Türkiye'deki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyaları başlatıldı.
Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" da kampanya başlattı.
Toplanan yardımların kısa sürede Türkiye'deki deprem bölgelerine ulaştırılacağı kaydedildi.
Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye'ye askeri hekimlerden oluşan ekip gönderdi.
Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 400'den fazla personel ile insani yardım malzemesi göndermişti.
HANGİ ÜLKELERDEN YARDIM GELDİ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde 3 binden fazla can kaybı olurken, 20 binden fazla da yaralanın olduğu açıklandı.
Türkiye, 10 ilde geniş çaplı yıkıma yol açan 7.7 şiddetindeki depremin ardından uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğunu ilan etti. Türkiye'nin yardım çağrısına Avustralya'dan Azerbaycan'a, Japonya'dan Yunanistan'a, ABD'den Lübnan'a, İsrail'den Almanya'ya, Güney Kore'den Katar'a, Rusya'dan İspanya'ya kadar yeryüzünün dört bir yanından ekipler depremzedeler için koştu.
AZERBAYCAN
Deprem duyulur duyulmaz Türkiye'ye ilk kurtarma ekibini yollayan ülke, kardeş Azerbaycan oldu. 370 kişiden oluşan yardım ekibinin bir kısmı çoktan deprem bölgesine ulaştı.
Bakü yönetimi ayrıca, bugün Türkiye'ye iki uçak dolusu yardım gönderiyor. Uçaklarda her türlü tıbbi malzeme ve teçhizatla donatılmış seyyar sahra hastanesi bulunuyor.
AVUSTRALYA-YENİ ZELANDA
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, depremzedelere ulaştırılmak üzere insani yardım gruplarına ilk etapta 10 milyon dolarlık yardım sağlayacaklarını açıkladı. Avustralya'nın komşusu Yeni Zelanda ise 1,5 milyon dolarlık yardımda bulunacak.
GÜNEY KORE
Asya ülkesi Türkiye'ye kurtarma görevlileri ve acil tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, ekiplerin Türkiye'ye doğru yola çıkması talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada "Yoon ilgili devlet birimlerine, Türkiye'nin ihtiyaç duyulması halinde ek destek önlemleri almaları için talimat verdi" denildi.
ABD
Depremin ardından ilk açıklamayı yapan ülkelerden biri olan ABD, 79 kişilik arama kurtarma ekibini yola çıkarıyor. Ekiplerden biri Virginia eyaletinin Fairfax ilçesinden ve diğeri de California eyaletinin Los Angeles kentinden.
Fairfax'ten Türkiye'ye gleecek Virginia Görev Gücü 1 adlı ekip, 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde ve Kasım 1999'daki Düzce depreminde de sahadaydı.
ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp taziye dileklerini iletti.
YUNANİSTAN
Komşu Yunanistan, depremin gerçekleştiği 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye 21 kişilik yardım ekibi, özel eğitim almış iki köpek, kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak özel ekipman, beş doktor gönderdi. Ekip, başkent Atina yakınlarındaki Elefsina Hava Üssü'nden kalkan uçakla Türkiye'ye ulaştı.
Başbakan Kiryakos Miçotakis ise, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Miçotakis, depremzedelere ilaç, çadır, battaniye ve sağlık ekipleri yollamaya hazır olduklarını da belirtti.
KATAR
Katar, Türkiye'ye 120 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra 'sahra hastanesi, yardım malzemeleri, çadırlar ve kışlık malzeme' yolluyor.
JAPONYA
Japonya Dışişleri Bakanlığı, 75 kişiden oluşan kurtarma ve yardım ekibinin Salı günü Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu. Tokyo yönetimi ayrıca depremzedeler için acil insani yardım da sağlayacak.
ALMANYA
Almanya'nın Köln kentinde yer alan havalimanındaki kurtarma ekipleri, Türkiye'ye doğru uçmaya hazırlanıyor. Ekipte 41 arama kurtarma görevlisi ve yedi köpek var.
Almanya acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemeleri hazırladı. Berlin yönetimi ayrıca, acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabileceğini kaydetti.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, başkent Berlin'de yaşayan Türklerin birkaç saat içinde topladıkları yardımı kamyonlara yüklediğini bildiriyor.
İNGİLTERE
Türkiye'ye 76 uzmandan oluşan arama kurtarma ekibi yola çıktı.
FRANSA
Avrupa destek mekanizmasının bir parçası olarak 139 kişilik sivil güvenlik kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderilecek.
İSVİÇRE
Zürih Havalimanı'ndan kalkan bir uçak, İsviçreli kurtarma görevlileri ve uzmanları taşıyordu. Türkiye'ye doğru hareket eden uçakta 22 personelden oluşan REDOG ekibinin yanı sıra ayrıca 14 özel eğitimli köpek de vardı. İsviçre yanı sıra Türkiye'ye 80 uzman yolluyor.
TAYVAN
Güney Asya ülkesi Tayvan, 130 kişilik kurtarma ekibi, beş arama köpeği ve 13 ton yardım malzemesini Türkiye'ye doğru yola çıkardı.
LÜBNAN
Tarihi depremlerin şiddetli şekilde hissedildiği Lübnan da Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderiyor. Lübnan ordusunun kurtarma birlikleri, teknik malzemeleriyle birlikte başkent Beyrut'taki havalimanından Türkiye'ye uçtu.
HİNDİSTAN
Dışişleri Bakanlığı, 100 kişilik arama ve kurtarma ekibinin yanı sıra özel olarak eğitilmiş köpeklerin, önemli tıbbi malzemelerle birlikte doktor ve sağlık personelinin Türkiye'ye doğru yola çıkacağını duyurdu.
HOLLANDA
Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi'ne bağlı 65 kurtarma görevlisi ve sekiz özel eğitimli köpek, Türkiye'ye hareket etti. Yerel saatle 19:00 civarında Eindhoven'den hareket eden Hollanda kurtarma ekibine, 15 ton ağır kurtarma ekipmanı bulunan bir kargo uçağı da eşlik ediyordu.
Ekipte, asker, polis, itfaiye ekibi ve ambulans görevlileri yer alıyor.
Hollanda Kızılhaçı da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Türkiye'ye inen yardım uçağı sahra hastanesi taşıyordu. Körfez ülkesi, Suriye'ye de yardım ekibi gönderdi.
ÇEKYA
Avrupa ülkesi Çekya aralarında itfaiyeci, doktor ve mühendislerin bulunduğu 68 kişilik ekip yolladı. Ekip Ostrava'daki Leos Janacek Havalimanı'ndan uçağa bindi.
ÖZBEKİSTAN
Deprem bölgesine hareket eden 100 kişilik Özbek ekibinin yanı sıra yardım, uçağı insani yardım ve özel ekipman da taşıyor.
GÜRCİSTAN
Türkiye'nin doğu komşusu Gürcistan, itfaiyecilerden oluşan 60 kişilik arama kurtarma ekibini sınırdan geçirdi.
PAKİSTAN
Türkiye'ye uçan arama kurtarma ekiplerine doktorlar ve sağlık personeli eşlik etti. İslamabad yönetimi, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu bir uçağı daha Türkiye'ye yollayacak.
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