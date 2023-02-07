Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" kampanyası başlattı!

AZERBAYCAN

Deprem duyulur duyulmaz Türkiye'ye ilk kurtarma ekibini yollayan ülke, kardeş Azerbaycan oldu. 370 kişiden oluşan yardım ekibinin bir kısmı çoktan deprem bölgesine ulaştı.

Bakü yönetimi ayrıca, bugün Türkiye'ye iki uçak dolusu yardım gönderiyor. Uçaklarda her türlü tıbbi malzeme ve teçhizatla donatılmış seyyar sahra hastanesi bulunuyor.

AVUSTRALYA-YENİ ZELANDA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, depremzedelere ulaştırılmak üzere insani yardım gruplarına ilk etapta 10 milyon dolarlık yardım sağlayacaklarını açıkladı. Avustralya'nın komşusu Yeni Zelanda ise 1,5 milyon dolarlık yardımda bulunacak.

GÜNEY KORE

Asya ülkesi Türkiye'ye kurtarma görevlileri ve acil tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, ekiplerin Türkiye'ye doğru yola çıkması talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada "Yoon ilgili devlet birimlerine, Türkiye'nin ihtiyaç duyulması halinde ek destek önlemleri almaları için talimat verdi" denildi.