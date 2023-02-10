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Sosyal medyada değil sahada görevdeler! Kızılay çalışanı seslendi: Ümidimizi kırmayın

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Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Sosyal medyada değil sahada görevdeler! Kızılay çalışanı seslendi: Ümidimizi kırmayın

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. İki büyük deprem Türkiye'nin yüreğini yakarken devlet ve millet yaraları sarmaya çalışıyor. Deprem bölgesinde 121 bin personel görev yaparken, sosyal medyada yürütülen algı tüm işleri 1-2 sosyal medya fenomeninin yaptığı yönde.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışıyor. 121 bin personel sahada görev alırken, sosyal medyada dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılıyor. Sosyal medyada devletin bölgeye gitmediği "1-2 sosyal medya fenomeninin yardımları" üstlendiği algısı bölgedeki saha çalışanlarını etkiliyor.

Deprem sonrası bölgeye giden ve çalışmalarda bulunan bir Kızılay çalışanı arkadaşlarının soruları üzerine bir video çekerek sosyal medyadaki iddialara görüntülü yanıt verdi. Kızılay çalışanı çektiği videoda "Allah rızası için burada emek harcayan insanların hiç mi hakkı yok?. Burada insanlar -15 -20 derecede mücadele ediyor. Bu insanların emeğini nasıl gözardı ediyorlar?" dedi.

121 BİN PESONEL SAHADA
10 ili etkileyen depremde son resmi verilere göre 121.128 personel deprem bölgesinde görev yapıyor. Sahada AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen kişiler yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA 1-2 FENOMEN YÖNETİYOR ALGISI!
121 bin personel sahada depremzedelerin yanında olup çalışmalarını devam ettirirken, sosyal medyada farklı bir algı yürütülerek devletin bölgeye gitmediği "1-2 sosyal medya fenomeninin yardımları" üstlendiği belirtiliyor. Sosyal medyada yapılan bu algı sahada çalışan personelin de hevesini kırıyor.

Bir görüntü paylaşan Kızılay çalışanı, "Burada devlet yok, her şeyi 2 kişi yapıyor diyenler; 121 bin insan burada. Bunları duydukça bizim hevesimiz kırılıyor" dedi.

KIZILAY ÇALIŞANI: ÜMİDİMİZ KAYBOLUYOR

Kızılay çalışanı paylaştığı videoda bölgede yapılan çalışmaları gösterirken, "Şuan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeyim. Depremin ilk gününden itibaren buradayız. Ben kızılay çalışanıyım. Burada sağlık çadırları kuruluyor. AFAD çadırları ve çadır kent kuruldu burada. 2 noktada çadır kent var. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin hemen yanında en büyük çadır kent var. Edirne Belediyesi, UMKE ekipleri ve İl Özel İdaresi'nin çalışanları burada lojistik olarak sağlık çadırları kuruyor. Burada devlet teyakkuz halinde. AFAD'dan tutun askerden tutun polisten tutun bütün her şeyi yollamış durumda. Çok sayıda da iş makinesi var. İş makineleri o kadar çok fazla ki bazen yönetecek operatör bulmakta zorlanılıyor. Dinlenmeleri oluyor, vardiyaları oluyor 7/24 çalıştıkları için.

Burada çok fazla gönüllüler var. 15 – 20 metre küçük bir alanda karşınızda farklı farklı illerden devlet ve vakıf araçlarını görebiliyorsunuz. Biz ilk günden beri alandayız. Arkadaşlar arıyorlar "Elbistan'da devlet yok mu, kimse yok mu? İşte iki tane sosyal medya fenomeni bütün Türkiye'deki yardımları koordine ediyorlarmış. Onlar bütün işleri yapıyorlarmış" diye Allah rızası için burada yapılan işleri ve burada çalışan insanların hiç mi hakkı yok? Bu kadar emeği onlar mı yaptı? İsmi bahsedilen kişilerin oturdukları yerden burada insanlar -15 -16 derecede çadır kentlerde çalışıyor. Bunların hakkını yemeği nasıl göze alıyorlar? Biz bunları duyduğumuz zaman ümidimiz kayboluyor. İlk günden beri buradayız. Arkadaşlar şimdi burada bir sürü insanın emekleri var. İki tane sosyal medya fenomeninin yaptığı çağrı daha mı değerli? Burada yapılan emeklerin hiç mi değeri yok? Bizim emeğimiz hiç yokmuş gibi oluyor. Yani hakkımızı yedirmeyin arkadaşlar. Bu konuda duyarlı olalım. Burada 121 bin kişi sahada. Devlet bütün organlarıyla sahada. İki fenomenin kimse bir şey yapmamış gibi bütün emeklerin üzerine çökmeye müsaade etmeyin. Bütün devlet burada." ifadelerini kullandı.

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