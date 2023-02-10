Sosyal medyada değil sahada görevdeler! Kızılay çalışanı seslendi: Ümidimizi kırmayın

SOSYAL MEDYADA 1-2 FENOMEN YÖNETİYOR ALGISI!

121 bin personel sahada depremzedelerin yanında olup çalışmalarını devam ettirirken, sosyal medyada farklı bir algı yürütülerek devletin bölgeye gitmediği "1-2 sosyal medya fenomeninin yardımları" üstlendiği belirtiliyor. Sosyal medyada yapılan bu algı sahada çalışan personelin de hevesini kırıyor.

Bir görüntü paylaşan Kızılay çalışanı, "Burada devlet yok, her şeyi 2 kişi yapıyor diyenler; 121 bin insan burada. Bunları duydukça bizim hevesimiz kırılıyor" dedi.