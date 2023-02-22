Muş’ta Kızılay’ın kazanları depremzedeler için kaynıyor! Üç çeşit ve bin 700 porsiyon sıcak yemek

Kızılay Muş Şubesi olarak meydana gelen deprem sonrası tüm ekipleriyle birlikte sahada görev yaptıklarını hatırlatan Aktaş, "Depremin yaşandığı saatten itibaren bölgedeki soğukluk vatandaşları daha fazla etkiliyor. Biz ilk olarak battaniye ve sıcak hazır tüketilir yemek üzerinde duruyoruz. Bu nedenle battaniye sevkiyatlarımız, gıda dışı malzeme ve gıda sevkiyatımız devam ediyor. Mobil mutfak ve ikram araçlarıyla Kızılay ekipleri, depremzedelerin hizmetindedir. Vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için de yoğun çaba sarf eden Kızılaycılar, battaniye, çadır ve yatak sevk etti. Gönüllü ekiplerimizle saha çalışmalarımızı devam ettirerek, deprem bölgesine burada bağışçılarımızla toplamış olduğumuz 5 tır malzemenin sevkiyatını yaptık" ifadelerini kullandı.