Muş'ta Kızılay'ın kazanları depremzedeler için kaynıyor! Üç çeşit ve bin 700 porsiyon sıcak yemek
Devlet, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için tüm birimleriyle seferber oldu. Kızılay'ın kazanları Muş'a yerleştirilen depremzedeler için kaynıyor. Pişirilen üç çeşit yaklaşık bin 700 porsiyon sıcak yemek, depremzedelere dağıtılıyor.
Muş'ta, Türk Kızılay da kazanlar Kahramanmaraş merkezli 10 kente etkileyen depremin ardından Muş'a gelen otel, yurtlar ve sosyal tesislere yerleştirilen afetzedeler için kaynıyor.
Kızılay Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gıyasettin Bingöl aşevindeki görev yapan gönüllüler, kazanlarda yemek pişirip, değişik illerden gelen depremzedelere dağıtıyor. Muş Türk Kızılay Şube Başkanı Faik Aktaş, günde bin 700 pişirilen üç çeşit yemek Kızılay ekipleri, şehir merkezi başta olmak üzere 11 farklı noktada dağıtımı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Valiliğin koordinesinde kente gelen depremzede ailelerin sıcak yemek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:
"Valiliğimizin koordinesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ve kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtları ve otellere yerleştirilen depremzedelerimiz için burada pişirilen üç çeşit yaklaşık bin 700 porsiyon sıcak yemeklerimizi Vakıftaki görevli ekiplerde bizlere eşlik ederek, belirlenen noktalarda yemek dağıtımları yapılıyor."
Aktaş, "Günlük ortalama 150 aileye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanında öğrenci yurtlarında kalan depremzedelerin yemek ihtiyaçları bizlerden talep edilmesi halinde desteği vereceğiz. Ayrıca ilimize gelen depremzede aileleri gönüllülerimiz ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirliyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 500 aileye giyim yardımı yapıldı. Gelen talepler doğrultusunda depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kızılay Muş Şubesi olarak meydana gelen deprem sonrası tüm ekipleriyle birlikte sahada görev yaptıklarını hatırlatan Aktaş, "Depremin yaşandığı saatten itibaren bölgedeki soğukluk vatandaşları daha fazla etkiliyor. Biz ilk olarak battaniye ve sıcak hazır tüketilir yemek üzerinde duruyoruz. Bu nedenle battaniye sevkiyatlarımız, gıda dışı malzeme ve gıda sevkiyatımız devam ediyor. Mobil mutfak ve ikram araçlarıyla Kızılay ekipleri, depremzedelerin hizmetindedir. Vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için de yoğun çaba sarf eden Kızılaycılar, battaniye, çadır ve yatak sevk etti. Gönüllü ekiplerimizle saha çalışmalarımızı devam ettirerek, deprem bölgesine burada bağışçılarımızla toplamış olduğumuz 5 tır malzemenin sevkiyatını yaptık" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM hangi tarihte toplanacak? Meclis gündeminde hangi konular var?
- Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ deprem bölgesi konutları nasıl olacak? Elazığ, Hatay, Malatya...
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi modları arşa çıkarır! Hasımlığın kitabını sil baştan yazacaklar!
- Gelinim Mutfakta neden yok, ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu! Kanal D yayın akışı
- Deprem bölgesi kısa çalışma ödeneği ne kadar, nasıl alınır? 2023 Kısa çalışma ödeneği, nakdi destek ücreti ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Bingöl deprem son dakika! 22 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Başlangıç ve bitiş tarihi...
- TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman'a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...
- İSTANBUL TOKİ KURA İSİM LİSTESİ 2023 | İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Esenler, Başakşehir...
- MEB son dakika: Öğretmenlere ek ders ücreti ne zaman ödenecek? Depremde verilen arada ek ders ücretleri nasıl ödenecek?
- Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran'ın savaşı...
- Survivor Barış neden yok, elendi mi? Survivor 2023 Barış Telli ayrıldı mı, açıklama geldi mi?