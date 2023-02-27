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Türk Kızılay'dan deprem sonrası ortaya atılan iddialara yönelik açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Türk Kızılay’dan deprem sonrası ortaya atılan iddialara yönelik açıklama

Türk Kızılay'ı tarafaından yapılan açıklamada son günlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialara yanıt verildi. Yapılan açıklamada "Kızılay Derneği, insani yardım operasyonlarına odaklanırken, Kızılay Yatırım Grubu da bu operasyonların finansmanını sağlamak üzere uzmanlaşmıştır. Son günlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar, bu dönüşümü bilmemekten kaynaklanmaktadır" denildi.

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