6 ilde 12 sosyal market! Kızılay'dan deprem seferberliği
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinin ardından Türk Kızılay, deprem bölgeleri için seferber oldu. Kızılay, deprem bölgesi olan 6 ilde 12 sosyal marketi hizmete soktu. İşte Kızılay'ın 1 aylık süreçte yaptığı hizmetler...
Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından Türk Kızılay deprem bölgeleri için seferber oldu. Kızılay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 12 sosyal marketi faaliyete geçirdi. Marketlerde, ürünler ücretsiz olarak afetzedelerin kullanımına sunuldu.
Marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadır kent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açıldı. Marketlerin açıldığı günden itibaren yaklaşık 139 bin afetzedeye hizmet verdiği açıklandı. Erkek, kadın ve çocuk giyim, gıda kolisi ve/veya gıda malzemeleri, hijyen kolisi ve/veya hijyen malzemelerinin afetzedelere ulaştırıldığı sosyal marketlerde Kızılay gönüllüleri görev alıyor.
117 MİLYON BESLENME DESTEĞİ
Kızılay, depremin 1'inci ayında yaptığı hizmetlere ilişkin ise şu bilgileri verdi: "Depremin hemen ardından 10 il, 70 ilçe ve 1019 noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay Koordinesindeki Afet Beslenme Platformu Grubu'nun 259 paydaşı afetin 1. ayında 117 milyon/kişilik günde 3 öğün beslenme desteği sağladı. Kızılay'ın 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği 6 ilde 52.893 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi. Depremin ilk anından itibaren Kızılay AFAD'a 75.136 adet çadır teslim etmiştir.
6 ilde 7 mobil sağlık aracıyla 14.116 kişiye sağlık ve ilaç desteği verildi. Kızılay, afet bölgesinden 71 farklı ile tahliye edilen 1.564.996 kişiye yardım eli uzatmak için; giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu 3 milyon/kişilik yardım malzemesi dağıtıldı." Kızılay, "Depremin ardından 293.011/kişi kan bağışlamak için kan bağışı merkezlerimize koştu. Kızılay bu süreçte hastanelere 353.569 kan bileşeni sevk etti. Kızılay deprem bölgesinde günlük yaklaşık 4 bin 500 personel ve gönüllüsü ile yaraları sarmak için çalışırken 1 ayda 136.000 kişi/gün profesyonel ve gönüllü ekibi ile sahada hizmet verdi" dedi.
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