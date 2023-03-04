İşte muhaliflerin Kızılay hazımsızlığının nedeni! Tarihleri kendilerinden bile daha utanç verici
Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan 155 yıllık Kızılay'a siyasi rant için saldıran güruh dönüp arşivleri inceleme zahmetinde bile bulunmuyor. Dönemin iktidarları tarafından Kızılay'ın ne hale düşürüldüğü, 1999 depreminden sonra gazete haberlerine bolca yansımıştı Depremzedelere 100 yıllık küflü çadırların dağıtılması, Kızılay personelinin depremden sonra okey oynarken görüntülenmesi, vatandaşlara parayla kefen bezi satılması, dönemin Kızılay başkanının yeterli çadır olmamasına 'Düşünemedik' demesi utanç tablosu olarak hafızalara kazındı.
Türkiye'nin köklü kurumlarına saldırmayı kendisine görev edine CHP ve beraberindeki muhalif troller, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da fırsatı kaçırmadı. Bölgeye giderek Kızılay logolu çadırın önünde oturduğu halde 'Kızılay nerede?' diye soracak kadar şuursuzlaşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu da yetmezmiş gibi 155 yıllık Hilal-i Ahmer için 'Cumhuriyetle yaşıt' dedi. Kızılay'ın son 20 yılda ulaştığı kapasiteyi görmezden gelip kurumun prestjine suikast yapmak için elini ovuşturanlar 1999 depremi sonrası yaşananları inceleme zahmetinde dahi bulunmadı. Dönemin hükümetleri elinde tıpkı Kılıçdaroğlu'nun SGK'sı gibi çürümeye terk edilen Kızılay, 1999 depremi sonrası 100 yıllık çürümüş çadırları vatandaşa dağıtmasıyla, parayla kefen bezi satmasıyla, personelinin sahada olmak yerine depoda okey oynamasıyla gazete haberlerine konu olmuştu.
100 YIL ÖNCESİNİN ÇADIRLARI GİBİ
Dönemin gazetelerinde Kızılay'ın depremzedelere kurabildiği çadırlar konusunda da pek çok habere rastlamak mümkün. 27 Ağustos 1999 tarihli bir haberde, ilginç bir benzetmeyle Kızılay'ın çadırları eleştirilmişti. "Çadır aynı çadır" başlıklı haberde, ressam Şeker Ahmet Ali Paşa'nın 1898 yılında yaptığı "Talim Yapan Erler" tablosuna atıfta bulunularak söz konusu tabloda bulunan çadırların 100 yıl sonra dağıtılan çadırlarla aynı olduğu ifade edilmişti.
KEFEN BEZİNİ BİLE PARAYLA SATMIŞLAR
Günde 3.9 milyon kişiye sıcak yemek verebilecek kapasiteye ulaşan Kızılay'ın 1999 depreminde vatandaşlara kefen bezini parayla sattığı dönemin gazetelerinde yer bulmuştu. Haberlerde yakınlarının defin işlemi için kefen bezi talep eden aileden 7.5 milyon lira talep edildiği yazılmıştı.
KIZILAY BAŞKANI 'DÜŞÜNEMEDİK' DEMİŞTİ
25 Ağustos 1999 tarihli SABAH Gazetesi'nde yer alan 'Özrü kabahatinden büyük' başlıklı haberde dönemin Kızılay Başkanı Kemal Demir'in depremzedeler için yeterli sayıda çadır sağlayamadıklarına dair itirafı yer alıyor.
SABAH, O GÜN HESABINI SORDU
Sabah'ın "Vicdana bak!" başlıklı haberinde dönemin Kızılay Başkanı'nın depremzede vatandaşlara gönderdiği ilkel çadırlar yer alıyor. İlk yağmurda perişan olan vatandaşların görüntüleriyle kral dairesinde oturan başkan kıyaslanıyor.
OKEY BİLE ÇEVİRDİLER
"Kimin umurunda yüzyılın felaketi" başlıklı haberde Kızılay'ın merkez deposundaki görevli personelin okey oynarken çekilmiş görüntüleri yer alıyor. Haberde, "Depremzedelere çadır yetiştirmesi gerekenler okey oynuyor" ifadeleri yer alıyor.
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