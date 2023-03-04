İşte muhaliflerin Kızılay hazımsızlığının nedeni! Tarihleri kendilerinden bile daha utanç verici

Türkiye'nin köklü kurumlarına saldırmayı kendisine görev edine CHP ve beraberindeki muhalif troller, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da fırsatı kaçırmadı. Bölgeye giderek Kızılay logolu çadırın önünde oturduğu halde 'Kızılay nerede?' diye soracak kadar şuursuzlaşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu da yetmezmiş gibi 155 yıllık Hilal-i Ahmer için 'Cumhuriyetle yaşıt' dedi. Kızılay'ın son 20 yılda ulaştığı kapasiteyi görmezden gelip kurumun prestjine suikast yapmak için elini ovuşturanlar 1999 depremi sonrası yaşananları inceleme zahmetinde dahi bulunmadı. Dönemin hükümetleri elinde tıpkı Kılıçdaroğlu'nun SGK'sı gibi çürümeye terk edilen Kızılay, 1999 depremi sonrası 100 yıllık çürümüş çadırları vatandaşa dağıtmasıyla, parayla kefen bezi satmasıyla, personelinin sahada olmak yerine depoda okey oynamasıyla gazete haberlerine konu olmuştu.