Türk Kızılay’ı depremzedelerin yanında! 12 sosyal market ile hizmet veriyor

"Depremin ilk anından itibaren Kızılay AFAD'a 75.136 adet çadır teslim etmiştir. 6 ilde 7 mobil sağlık aracıyla 14.116 kişiye sağlık ve ilaç desteği verildi. Kızılay, Afet bölgesinden 71 farklı ile tahliye edilen 1.564.996 kişiye yardım eli uzatmak için; giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu 3 milyon/kişilik yardım malzemesi dağıtıldı."

Kızılay,"Depremin ardından 293.011/kişi kan bağışlamak için kan bağışı merkezlerimize koştu. Kızılay bu süreçte hastanelere 353.569 kan bileşeni sevk etti. Kızılay deprem bölgesinde günlük yaklaşık 4 bin 500 personel ve gönüllüsü ile yaraları sarmak için çalışırken 1 ayda 136.000 kişi/gün profesyonel ve gönüllü ekibi ile sahada hizmet verdi." dedi.