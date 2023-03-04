Asrın felaketinde milletin yanında! Türk Kızılay’ın deprem bölgesine yardımları sürüyor

Hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için iki hekim, bir hemşire ve bir psikoloğun görevli olduğu muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçları ile 12 bin 257 kişiye de sağlık hizmeti sunulduğu bildirildi.