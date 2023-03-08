Türk Kızılay’ı depremzedelerin yanında! Gönüllü kadınlar sahada
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Türk Kızılay’ı, profesyonel kadrosu ve gönüllüleriyle asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için çalışıyor. Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan Kızılay gönüllüleri, afet bölgesinde hizmetlerini sürdüyor.
Kızılay'ın Hatay şubesinde toplumsal güçlendirme uzmanı olarak çalışan ve kendi çabalarıyla enkazdan ailesiyle çıkmayı başaran Gülhan Yurdagül, yardım çalışmalarına ailesini bırakıp katıldı. Yurdagül, "En derin uykumuzdayken asrın felaketine uyandık. Evdeyken duvarlar patlamaya başladı. Duvar annemin üzerine düştü. 2 ayağı kırıldı. Omuriliği kaydı. Kendi çabalarımızla tüm duvarları üzerimizden çıkartarak çıktık. Üzerimizde ayakkabı yoktu ceketimiz yoktu. Ailemi güvenli bir yere bıraktım. Kızılay Hatay şubesine gittim" dedi.
"BİR BATTANİYENİN SICAKLIĞI BENİM YÜREĞİMİ ISITTI"
Depremin ikinci günü yardım çalışmalarına katıldığını belirten Yurdagül, "Kızılay ekipleri ile buluştuğumda ben de kendim o duyguyu yaşadığım için ilk yaptığım şey ayakkabı ve ceket almak oldu. Ayakkabısı, ceketi, battaniyesi olmayan herkese Kızılay'dan aldığım malzemeleri ulaştırmaya başladım. Bir battaniyenin sıcaklığı benim yüreğimi ısıttı. O gün belki de burada olmasaydım çok daha kötü şeyler hissedebilirdim. İyi ki burada kalmışım iyi ki Kızılay ailem var" diye konuştu.
"AFETZEDELERE PSİKOLOJİK İLK YARDIM YAPIYORUM"
Konya'da yaşayan ve deprem felaketi sonrası Kızılay'ın Mobil Sağlık Araçlarında verdiği hizmete gönüllü katılan Psikolog Nur Boz ise şunları kaydetti:
"Kızılay'ın mobil sağlık araçları kurduğunu öğrendim. Hemen gönüllü olmak istedim. Psikolog olarak mobil sağlık aracına katıldım. Hekim ve mobil sağlık aracında çalışan arkadaşlarımla beraber ihtiyaç tespit edilen köylere mahallelere gidip bende psikososyal ilk yardım müdahalelerinde bulundum. Eskiden ev ziyaret yapardık ama şimdi çadır ve konteyner ziyaretlerinde bulunduk. Onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yalnız olmadıklarını düşünmek ve onların acılarını paylaşabilmek için çalıştık."
KIZILAY KADIN GÖNÜLLÜLERİ HİJYEN PAKETLERİ DAĞITIYOR
Türkiye Afet Müdahale Planına göre ana sorumluluk alanı beslenme hizmetleri olmasına rağmen, Kızılay'ın diğer sektörlere yönelik destekleyici hizmetleri sürüyor. Kızılay kadın gönüllüleri bağışçılarının katkılarıyla Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da on bin adet/kişilik kadın hijyen seti dağıttı. 4 lokasyonda gerçekleşen paket dağıtımı, kadınların kişisel ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8.500 TL'lik ödeme bayram ettirecek!
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?
- Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...
- 700 bin işçiye piyango vuracak! Bakan son dakika müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! Toplu iş sözleşmeleri...
- 10 ilde öğretmen atamaları iptal mi, ertelendi mi? Deprem bölgesinde öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB SON DAKİKA
- KPSS 2023 TARİHLERİ | ÖSYM SON DAKİKA! KPSS Lisans-ÖABT Ön Lisans ne zaman? Başvuruları başladı mı?
- KARKAS 2023 ET FİYATLARI! İndirim yolda! Karkas et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Dana, kuzu...
- TOKİ ARSA KURA SONUÇ EKRANI 2023 | 8 Mart Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya TOKİ müstakil arsa hak sahipleri listesi...
- YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS AYT-YDT-TYT sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS başvuru ekranı 2023 | Başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? Ücreti ne kadar, kaç TL? Son dakika
- NOTER ücretleri 2023 | Harç fiyatları güncellendi! Ev, dükkan, tarla, Vasiyetname ve vakıf senedi, defter tasdik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?