Türk Kızılay’ı depremzedelerin yanında! Gönüllü kadınlar sahada

"BİR BATTANİYENİN SICAKLIĞI BENİM YÜREĞİMİ ISITTI"

Depremin ikinci günü yardım çalışmalarına katıldığını belirten Yurdagül, "Kızılay ekipleri ile buluştuğumda ben de kendim o duyguyu yaşadığım için ilk yaptığım şey ayakkabı ve ceket almak oldu. Ayakkabısı, ceketi, battaniyesi olmayan herkese Kızılay'dan aldığım malzemeleri ulaştırmaya başladım. Bir battaniyenin sıcaklığı benim yüreğimi ısıttı. O gün belki de burada olmasaydım çok daha kötü şeyler hissedebilirdim. İyi ki burada kalmışım iyi ki Kızılay ailem var" diye konuştu.