Türkiye omuz omuza! Kızılay kırsal bölgedeki depremzedelere yardımlarını sürdürüyor!

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, şube olarak vatandaşlardan toplanan yardım malzemelerini depremzedelere dağıttıklarını bildirdi.

Yardım faaliyetlerini devam ettireceklerini kaydeden Şahin, "Buradaki insanlarımıza, kardeşlerimize destek olmak, onlara katkı vermek, onlara omuz olmak için geldik. Her şekilde yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına bugün buradayız." diye konuştu.