Türkiye omuz omuza! Kızılay kırsal bölgedeki depremzedelere yardımlarını sürdürüyor!
Türk Kızılay, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem sonrası bölgedeki faaliyetleri kapsamında Türkoğlu ilçesindeki afetzedelere yardım götürdü.
Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afet koordinasyon merkezlerince belirlenen il, ilçe merkezleri ve kırsal bölgelerdeki yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, şube olarak vatandaşlardan toplanan yardım malzemelerini depremzedelere dağıttıklarını bildirdi.
Yardım faaliyetlerini devam ettireceklerini kaydeden Şahin, "Buradaki insanlarımıza, kardeşlerimize destek olmak, onlara katkı vermek, onlara omuz olmak için geldik. Her şekilde yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına bugün buradayız." diye konuştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...
- 100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?
- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama
- Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı
- İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler listesi
- EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!
- ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...
- Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11'ler...ERTELEME MAÇLARI
- 3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...
- Malatya Pütürge korkutan deprem! Konya, Sivas, Malatya deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Son Dakika
- Aylarca bekleyenler kazandı! 5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Acele edin son 3 gün...